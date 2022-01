https://mundo.sputniknews.com/20220119/mexico-llega-a-nuevo-record-de-contagios-de-covid-19-mas-de-49000-en-un-dia-1120470116.html

México llega a nuevo récord de contagios de COVID-19: más de 49.000 en un día

México llega a nuevo récord de contagios de COVID-19: más de 49.000 en un día

La Secretaría de Salud de México informó que hubo 49.343 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo cual representa un nuevo pico en las estadísticas... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T00:15+0000

2022-01-19T00:15+0000

2022-01-19T00:15+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

coronavirus

méxico

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109082/99/1090829948_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_cca8899eb2a673e1379a2457001e3654.jpg

Para los mexicanos, el arranque de 2022 sigue estando marcado por nuevos récords de contagios por coronavirus.Según cifras oficiales, con corte al 18 de enero, el país latinoamericano acumula 4.434.758 casos y 301.789 muertes por COVID-19, enfermedad que rápidamente se propaga entre más personas debido al avance de la variante ómicron. Sin embargo, que en un solo día se hayan registrado 49.343 nuevos contagios no ha activado las alertas en el sistema de salud del país latinoamericano, donde hasta el momento no se han declarado confinamientos ni restricción de actividades económicas, como sí sucedió en las tres olas anteriores. El subsecretario de Salud y vocero oficial del combate a la pandemia en México, Hugo López-Gatell, ha dicho que el número de infecciones es 10 veces mayor al número de hospitalizaciones o muertes, razón por la cual no se han tomado medidas drásticas desde el Gobierno. En ese sentido, destacó que los niveles de vacunación han permitido evitar muertes y casos de COVID grave. Sin embargo, los datos compartidos por la Secretaría de Salud indican que, en las últimas 24 horas, se registraron 320 fallecimientos por COVID-19, cuando en las semanas de diciembre ese número llegó a situarse entre 50 y 60. La población más infectada por el virus en las últimas cinco semanas son los grupos de 18 a 29 años, de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, de acuerdo con las autoridades. Los estados de México con mayor cantidad de casos activos son Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis Potosí, Colima, Tabasco y Nayarit. Esto quiere decir que en esos lugares hay mayor probabilidad de contagio. Ante la propagación de la variante ómicron, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya comenzó la vacunación de sectores esenciales y vulnerables, como el personal de la salud, los profesores y las personas de la tercera edad.

https://mundo.sputniknews.com/20220118/mexico-comprara-dos-antivirales-contra-covid-19-para-pacientes-contagiados-1120444860.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, coronavirus, méxico, covid-19