Las claves para tener más dinero con menos riesgos, según un economista de Harvard

Las claves para tener más dinero con menos riesgos, según un economista de Harvard

Ahorrar suficiente dinero para no depender de un 15 y último ha sido la meta de millones de personas desde hace décadas.

Sin embargo, no todo tiene que ser color de hormiga. El economista Laurence J. Kotlikoff, profesor de economía de Harvard y autor del best seller Money Magic: An Economist's Secrets to More Money, Less Risk, and a Better Life (Dinero mágico: los secretos de un economista para tener más dinero, menos riesgos y una mejor vida, en español), tiene muy presente las condiciones actuales de un trabajador promedio.Kotlikoff, nombrado en 2014 por The Economist uno de los 25 economistas más influyentes del mundo, decidió compartir las reglas que él mismo ha aplicado a lo largo de su vida para hacer dinero. Resumimos aquí las 21 reglas en solo seis puntos.1. Compra una casa propiaEl primer consejo de Kotlikoff puede parecer a simple vista difícil de lograr, pero es importante tenerlo como prioridad especialmente "si tienes unos ingresos moderados o altos". El economista afirma que a largo plazo los alquileres se convierten en un lastre que no permite el crecimiento. Además, por razones impositivas "tener más de tu dinero invertido en tu hogar es una forma de protegerlo de los impuestos federales y estatales sobre la renta de activos".Asimismo, señala que, de comprarla, es mejor hacerlo en efectivo o con una hipoteca que se pueda amortizar lo antes posible. Lo mismo aplica para los créditos universitarios, los cuales Kotlikoff no recomienda. De acuerdo con su opinión, es mejor ingresar a centros educativos menos prestigiosos que endeudarse para poder asistir a uno con una mejor reputación. 2. Elige trabajos que nadie quieraLas personas con trabajos menos agradables, más estresantes, inseguros, molestos o económicamente arriesgados suelen tener salarios más altos que aquellas con las mismas habilidades pero en empleos más convencionales.El secreto para aprovechar este diferencial compensatorio, como lo llaman los economistas, es encontrar algo que te guste y que a los demás no.3. No tengas miedo de cambiar de trabajo (o de carrera)Al contrario de lo que muchos piensas, Kotlikoff considera que no es una pérdida de tiempo cambiar de trabajo o profesión y que incluso podría ser algo bastante rentable si con este nuevo oficio u ocupación podemos tener ingresos más altos. 4. Aprende a monetizar tus pasatiemposLos pasatiempos suelen ser una actividad a la que dedicamos una buena parte de nuestro tiempo y lo hacemos en un ambiente de disfrute. El economista plantea aprovechar estos aspectos de las aficiones para monetizarlas en la medida de lo posible. 5. Piensa con la cabeza y no con el corazónComo dice el dicho, espera lo mejor mientras te preparas para lo peor. Si te dejas llevar por la pasión del momento, es probable que no te prepares para una posible disolución de la relación. Lo que te podría costar muy caro. Es por ello que Kotlikoff señala la importancia de realizar un acuerdo prenupcial.6. Evita jubilarte antes de tiempoLa jubilación temprana, el sueño de muchas personas, podría ser un error, de acuerdo con el economista de Harvard. Y es que salir del mercado laboral antes de tiempo podría no ser tan romántico como lo imaginamos y en lugar de tiempo libre podría dejarnos con una pensión muy pequeña que nos lleve a comernos todos nuestros ahorros en solo un par de años.

