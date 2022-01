https://mundo.sputniknews.com/20220119/la-vida-eterna-la-clonacion-de-mascotas-esta-mas-de-moda-que-nunca--fotos-1120499688.html

La vida eterna: la clonación de mascotas está más de moda que nunca

La vida eterna: la clonación de mascotas está más de moda que nunca | Fotos

¿Quieres que tu perrito viva para siempre? Si bien los animales tienen una vida más corta que nosotros, gracias a los avances tecnológicos, tenemos la...

Fue la legendaria actriz y cantante Barbra Streisand la primera celebridad en hacer un calco de su querida mascota. En 2017, la intérprete acudió a una clínica especializada para clonar a su querida perra Samantha a partir de las células de su boca y su estómago. Si bien Samantha cruzó el arcoíris en el 2018, Streisand ahora es dueña de dos adorables perritas gemelas, Scarlet y Violet:La fotógrafa estadounidense Courtney Udvar-Hazy tampoco quiso aceptar la muerte de su perra Willow, que escapó de su cuidador y fue atropellada por un automóvil."Murió en mis brazos en el asiento de atrás de camino al veterinario", recuerda la joven en una sincera entrevista con la revista Input.Como resultado del insólito procedimiento, la joven llegó a ser dueña de seis cachorros genéticamente idénticos. Se quedó con una perrita, a la que llamó Phoenix, y repartió al resto de las crías.Udvar-Hazy confiesa que es a menudo criticada por haber clonado a su mascota.Pero la historia de la dueña de Phoenix no es la única. La clonación de mascotas goza de cada vez más popularidad. Por ejemplo, los tiernos perros en la siguiente foto también son nada más que copias genéticas:El perrito del centro, llamado Bruce Wayne, donó su material genético para —en cierta medida— ser inmortal. Impresionante, ¿verdad?Y estos animales también han sido clonados:Si bien los animalitos podrían parecer idénticos, no son "encarnaciones" de las mascotas fallecidas, por lo que pueden tener personalidades muy diferentes de las que tenían sus predecesores, explica una gerente de la empresa de clonación ViaGen, Melain Rodriguez.Tampoco se trata de un procedimiento asequible: su costo puede llegar a los 50.000 dólares y varía en función de la especie y la raza del animal. Pero para los clientes, el alto precio no es nada en comparación con la alegría que sienten al volver a ver a su mascota.¿Es ética la clonación de mascotas?A pesar de dar esperanza a los dueños de las mascotas, el procedimiento también tiene sus detractores. Mientras que algunos de ellos lo critican por supuestamente causar sufrimientos a los embriones, otros recuerdan que millones de perros y gatos esperan a sus dueños en los refugios de animales por todo el mundo.También se debería tener en cuenta que las mascotas pasan a ser una fuente de ingresos para algunos influencers, por lo que la clonación podría ser una buena oportunidad de continuar con sus negocios incluso después de su muerte.Y tú, ¿clonarías a tu mascota? ¡Comparte tu opinión con nosotros!

