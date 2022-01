https://mundo.sputniknews.com/20220119/la-presidenta-del-congreso-de-peru-culpa-al-ejecutivo-por-una-baja-aprobacion-ciudadana-1120508847.html

La presidenta del Congreso de Perú culpa al Ejecutivo por una baja aprobación ciudadana

LIMA (Sputnik) — La presidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, responsabilizó a los "ataques del Ejecutivo" de que el Parlamento goce de una baja... 19.01.2022

"No hay ningún Congreso popular en ninguna parte del mundo y ha habido mensajes constantes y ataques del Ejecutivo y de los mismos congresistas de varias bancadas, de Juntos por el Perú [izquierda], de Perú Libre [oficialista, izquierda], que dicen que les da vergüenza estar en el Congreso y que no estamos trabajando, cuando serán ellos los que no trabajan", dijo Alva a la radio local RPP.Un estudio de la empresa Ipsos, publicado el 17 de enero, reveló que la gestión del Parlamento tiene una desaprobación ciudadana del 68%, una aprobación del 24%, con 8% de ciudadanos que no manifiesta opinión.El mismo estudio indicó que el presidente Pedro Castillo tiene una desaprobación del 60%, una aprobación del 33%, con 7% de ciudadanos que no manifiestan opinión.La titular del Parlamento indicó que "a ningún Ejecutivo le gusta el Congreso porque el Congreso fiscaliza", justificando en las acciones del Ejecutivo el descrédito del poder del Estado que preside.

