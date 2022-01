https://mundo.sputniknews.com/20220119/la-obsesion-por-el-perfeccionismo-afecta-a-los-jovenes-1120512035.html

¿La obsesión por el perfeccionismo afecta a los jóvenes?

¿La obsesión por el perfeccionismo afecta a los jóvenes?

Ser exitoso o reconocido a nivel mundial, tener las mejores calificaciones, lograr los máximos galardones o concretar las metas que los padres no tuvieron, son parámetros incentivados a nivel social. Estos generan una presión autoimpuesta en jóvenes que luego se vuelven adultos con problemas como estrés crónico y afecciones físicas.

2022-01-19T22:10+0000

2022-01-19T22:10+0000

2022-01-19T22:10+0000

zona violeta

sociedad

💗 salud

hijos

padres

salud mental

vida

perfección

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1120512951_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_71874245665caedd5439655b6158bead.jpg

¿La obsesión por el perfeccionismo afecta a los jóvenes? Ser exitoso o reconocido a nivel mundial, tener las mejores calificaciones, lograr los máximos galardones o concretar las metas que los padres no tuvieron, son parámetros incentivados a nivel social. Estos generan una presión autoimpuesta en jóvenes que luego se vuelven adultos con problemas como estrés crónico y afecciones físicas.

A nivel social estamos habituados a reconocer estos logros, y algunas personas se obsesionan con llegar a esta meta. ¿Qué pasa si no lo logramos o vamos hacia la meta equivocada?Allí comienza el conflicto que puede afectarnos incluso en nuestro relacionamiento a nivel social, a lo largo de nuestra vida. Sobre el tema, dialogamos con la psicóloga boliviana Tatiana Flores Orozco."Estamos viendo más latentes situaciones de estrés crónico (...) cuando veo que no puedo llegar al modelo que me he planteado y me han comparado o me han planteado, ese modelo perfecto, me voy a frustrar y a tener un sentimiento de incompetencia, de desvalorización con mí misma. No sirvo y voy a entrar en un estado de depresión", indicó la psicóloga.El problema deriva en afecciones como la ansiedad o el ataque de pánico. "Voy a estar siempre activado, tengo que llegar. Me voy a centrar en la meta pero no voy a poder ver todo lo que está aconteciendo. Estamos ante una constante carrera con la vista en la meta y no vemos ni disfrutamos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor", explicó Flores Orozco.La experta boliviana resaltó que uno debe plantearse metas en la vida y soñar con logros o proyectos. Pero debemos plantearlos sabiendo primero para qué somos aptos, conocernos a nosotros mismos.Entre las sugerencias que realiza Flores Orozco, propone al momento de ponernos una meta, primero saber nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en torno a ese proyecto de carrera o de vida. Se trata del clásico estudio "FODA" utilizado por las empresas para evaluar proyectos, pero que también se aplica para un individuo.Según la psicóloga, este método nos permite ordenarnos internamente y evitar los daños a la salud mental y física, consecuencias de esta obsesión por la perfección.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, hijos, padres, salud mental, vida, perfección, аудио