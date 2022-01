https://mundo.sputniknews.com/20220119/la-justicia-da-la-razon-a-lidl-en-la-batalla-legal-contra-thermomix-por-un-robot-de-cocina-1120487773.html

La Justicia da la razón a Lidl en la batalla legal contra Thermomix por un robot de cocina

La Justicia da la razón a Lidl en la batalla legal contra Thermomix por un robot de cocina

españa

justicia

robots

En una sentencia, el tribunal de la sección 15 de la Audiencia de Barcelona decidió "estimar el recurso interpuesto por Lidl contra Vorwerk [titular de la marca Thermomix] en el pleito que los enfrentó por la comercialización de su robot de cocina", según informó el Tribunal Superior de Justicia de la región de Cataluña.Lidl había recurrido el fallo dictado hace un año por un juzgado mercantil de Barcelona, que resolvió que el supermercado había invadido la patente del aparato Thermomix y condenó a la cadena alemana a retirar sus robots de cocina Monsieur Cuisine Connect.Los magistrados de la Audiencia de Barcelona, no obstante, consideran que la patente en la que Vorwerk se fundamentó para imputar a la otra empresa la infracción de sus derechos es "nula" por varios motivos.En primer lugar, determinan que existe "materia añadida" en el título concedido a la empresa de Thermomix porque amplió la protección del producto "de forma ilegítima en el curso de la tramitación de la patente".También afirman que la solicitud de Vorwerk sobre su robot "no dispone de actividad inventiva" y estiman que, incluso si la patente de Thermomix fuera válida, no habría infracción por parte de Lidl dadas las características de su robot.El enfrentamiento judicial entre las dos compañías alemanas se remonta a junio de 2019, cuando Vorwerk presentó la demanda basándose en algunas de las funciones que realiza su aparato original, como el sistema para pesar alimentos con la máquina en funcionamiento o el mecanismo de sellado de la tapa.En la sentencia de 2021, Lidl fue condenada a retirar del mercado todos los ejemplares de su producto, cesar su importación y almacenamiento, suprimir toda la publicidad física y en internet e indemnizar por daños y perjuicios a Vorwerk, que reclamó un 10% del importe de las ventas de la máquina supuestamente copiada.Aunque el fallo de la Audiencia de Barcelona favorece a Lidl, este no es firme y se podrá recurrir ante el Tribunal Supremo de España.

