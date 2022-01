https://mundo.sputniknews.com/20220119/investigacion-revela-los-desafios-para-proteger-areas-naturales-mexicanas-1120472800.html

Investigación revela los desafíos para proteger áreas naturales mexicanas

Miguel Rivas, director de Hábitat de la filial de la organización ambientalista en el país latinoamericano, explicó a la Agencia Sputnik que dos grandes ejes de protección de los ecosistemas con hábitats de gran importancia para la biodiversidad son los manglares y arrecifes.La gran mayoría de las áreas naturales protegidas no alcanzan, en escalas de uno a cinco, los mínimos de tres, como el caso de los arrecifes.Con la información técnica disponible, reportes científicos, imágenes satelitales, índices de la condición de los arrecifes, estudios académicos y opiniones de investigadores, los expertos evaluaron la condición de manglares y arrecifes mexicanos.Con casi una década de trabajo en organismos de la sociedad civil dedicados a temas de conservación, Rivas se pregunta qué ocurre en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que enfrenta importantes desafíos.Esa institución, que suele ofrecer logros de casos de conservación, como el Archipiélago de Revillagigedo, que es el área de pesca más grande del continente americano, en costas mexicanas del Pacífico, deja de informar el impacto de esa actividad en manglares y arrecifes.Pero solo 1% de esas regiones costeras y marinas con arrecifes es capaz de albergar 80% de la biodiversidad.Los manglares permiten proteger, en sus etapas tempranas, especies pesqueras con un valor de hasta 37.500 dólares por hectárea, explica.Atender el desafíoOceana pide al nuevo titular de la comisión federal responsable, Adán Peña, atender el rezago que arrastran las Áreas Naturales Protegidas marinas mexicanas.Los ambientalistas publicaron en diciembre pasado una evaluación de 39 Áreas Naturales Protegidas (ANP), que resultaron reprobadas al someterse a parámetros de prueba.Tras unas pesquisas exhaustivas, los expertos de esa organización identificaron que esas áreas críticas albergan valiosas riquezas naturales, "pero no cuentan con adecuados programas de manejo ni objetivos claros y que se puedan medir".Recomendaron actualizar una institución que -estiman-, "no está a la altura del reto climático que enfrenta la humanidad", según la evaluación.Esta circunstancia crítica puede ser una gran oportunidad para posicionar al país latinoamericano a la vanguardia de la protección de la biodiversidad marina "si se toman las acciones adecuadas", advierte el informe.Rivas relató a esta agencia que la investigación partió de más de un millar de solicitudes de información a las instituciones encargadas de la conservación, manejos ambientales actualizados, leyes de regulación de pesca, y competencias de áreas naturales protegida, para detectar irregularidades, posibles ilícitos y objetivos de restauración."La mayoría de respuestas fueron: sin información o no existen", lamenta el ambientalista.Los ecologistas trazaron seis ejes para articular las pesquisas: programas de manejo ambiental; regulación de actividades dañinas; evaluación de las áreas protegidas; mejoras pesqueras suficientes; presupuesto suficiente; y medidas de gobernanza.Así diseñaron una treintena de indicadores en los cuales los resultados "no alcanzan notas satisfactorias", excepto en el monitoreo de las actividades dañinas, según el reporte.Un vigilante "sin dientes"El organismo responsable de las áreas naturales protegidas es una institución administradora de territorios que debe garantizar los derechos que allí se protegen.Pero la investigación arroja que "falta actualizar el grado de pertinencia mayor sobre asuntos que le competen: por ejemplo, la pesca clandestina, un delito que se mezcla con la impunidad", señala Rivas.¿Cuánto se pesca en áreas naturales protegidas?: "No se sabe, es un territorio protegido único y la autoridad no sabe cuánta pesca se practica allí; ni sabe si es sostenible o no, con las cuotas que existen en algunas áreas protegidas", responde el especialista.La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dice que la pesca no le compete, y reportó una sola denuncia sin más información."Es la mejor evidencia de que el sistema no está funcionando, es obsoleto de alguna forma", enfatiza el entrevistado.Las pesquerías en su máximo aprovechamiento obligan a recuperar especies que se estén sobreexplotando, prosigue.Pero la Comisión Nacional de Áreas Protegidas no actúa: "administra el territorio, pero no tiene competencia sobre las denuncias por pesca ilegal, como las que hicimos en el área protegida Alacranes", dice Rivas.Esa región contiene un Área Natural Protegida con la estructura coralina más grande del Golfo de México."Parece un juego macabro en el que se tienen que conjuntar los astros para que tres instituciones se coordinen como garantes ambientales, una triada que no se da nunca", ilustra.Oceana enfatizó que se debe considerar que 1,7 millones de mexicanos viven en comunidades, principalmente rurales, vinculadas a las áreas naturales protegidas, y de la preservación y rescate de esa biodiversidad depende su sobrevivencia.

