https://mundo.sputniknews.com/20220119/empieza-el-juicio-en-ecuador-en-contra-del-informatico-sueco-ola-bini-1120500901.html

Empieza el juicio en Ecuador en contra del informático sueco Ola Bini

Empieza el juicio en Ecuador en contra del informático sueco Ola Bini

QUITO (Sputnik) — Comenzó en Ecuador el juicio en contra el informático sueco Ola Bini, amigo del fundador del sitio WikiLeaks, Julian Assange, acusado como... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T17:06+0000

2022-01-19T17:06+0000

2022-01-19T17:06+0000

américa latina

ecuador

ola bini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1120500850_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_cb571e471cb4ba1e7b0c83a8e0f5eb1c.jpg

"En el Complejo Judicial Norte se instala la audiencia de juicio contra el ciudadano sueco [Ola Bini] procesado por su presunta participación en el delito de acceso no consentido a un sistema informático telemático o de telecomunicaciones", informó la Fiscalía.La diligencia se instaló alrededor de las 10:00 local (15:00 GMT), tras varias dilaciones en el proceso judicial iniciado hace aproximadamente tres años, durante el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Previo a la instalación de la audiencia, el abogado de Bini, Carlos Soria, dijo a periodistas que han existido múltiples dilaciones durante el proceso, y destacó que al fin su defendido tiene la oportunidad de comparecer ante un tribunal en busca que se haga justicia.Según Soria, hasta el momento la Fiscalía no ha logrado presentar ningún tipo de prueba sobre el supuesto delito, por lo que espera que el tribunal ratifique la inocencia de Bini.También anunció que la defensa presentará más de 100 testigos, más de 100 documentos de prueba y las pericias que ratifican que no existe ningún tipo de delito.Bini fue llamado a juicio el 29 de junio de 2021 por un tribunal de la Corte Provincial de la provincia de Pichincha (norte); sin embargo, la audiencia no se instaló.Luego, se convocó para el 21 y 22 de octubre pasados, pero nuevamente se pospuso el juicio.Bini fue detenido el 11 de abril de 2019 en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, cuando se disponía a viajar a Japón.El informático cumple actualmente una medida cautelar de presentación periódica ante un juez, aunque inicialmente estuvo 70 días preso en una cárcel de Quito, por una orden de prisión preventiva.La Ley Penal ecuatoriana sanciona el delito de acceso no consentido a un sistema informático con penas de cárcel de tres a cinco años.

https://mundo.sputniknews.com/20211019/tribunal-de-ecuador-suspende-por-quinta-vez-juicio-contra-informatico-sueco-ola-bini-1117311425.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, ola bini