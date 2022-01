https://mundo.sputniknews.com/20220119/el-stonehenge-espanol-hallan-al-sur-de-espana-un-monumento-megalitico-con-5000-anos-de-antiguedad-1120497114.html

El Stonehenge español: hallan al sur de España un monumento megalítico con 5.000 años de antigüedad

El hallazgo, localizado en "uno de los pueblos más mágicos de España", está formado por 34 menhires, de los que 32 contienen grabados de distintos tipos. 19.01.2022, Sputnik Mundo

Situado al norte de la provincia de Huelva, en la frontera con Extremadura, se encuentra el pueblo Cumbres Mayores. Desde hace un tiempo es conocido como uno de los pueblos más mágicos de España y ostenta otros títulos como el 'Pueblo con sabor' y 'Paisaje de interés cultural'.Con tantos atractivos turísticos, no es de extrañar que pronto se le añada alguna nueva denominación, pues recientemente acaban de descubrir un tesoro prehistórico en su castillo medieval. Se trata de un monumento megalítico tipo crómlech, como el enigmático monumento inglés Stonehenge relacionado con el mago Berlín.Según explican los arqueólogos que han realizado las primeras excavaciones, el patio de armas del castillo fortaleza Sancho IV, datado del siglo XIII, podría albergar uno de los yacimientos prehistóricos documentados más importantes de Andalucía. En total, se han encontrado 34 menhires (de entre el 5.000 y el 3.000 a. C.) de los que 32 contienen grabados de distintos tipos: desde escenas de pastoreo hasta un ídolo calcolítico (un tipo de escultura cilíndrica antropomorfa).Por sus características se trata de un descubrimiento de incalculable valor. "Para Cumbres Mayores, el hecho de que se haya producido este tipo de hallazgo es muy importante, porque va a ser un revulsivo para el turismo en nuestra localidad", dice la alcaldesa de Cumbres Mayores, Gema Castaño. De hecho, ya se empieza a notar la afluencia de visitantes en las calles de su municipio, que no alcanza ni los 2.000 habitantes.

