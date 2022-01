https://mundo.sputniknews.com/20220119/el-presidente-de-kazajistan-nombra-al-viceministro-del-interior-como-titular-de-defensa-1120487131.html

El presidente de Kazajistán nombra al viceministro del Interior como titular de Defensa

El presidente de Kazajistán nombra al viceministro del Interior como titular de Defensa

ALMATY, KAZAJISTÁN (Sputnik) — El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokaev, nombró a Ruslán Yaksilikov, viceministro del Interior, como titular de Defensa... 19.01.2022, Sputnik Mundo

Mediante otro decreto, el líder kazajo destituyó a Murat Bektánov, que ocupó el puesto de titular de Defensa, al criticarlo por "falta de cualidades de mando"."Durante los acontecimientos de enero, las fuerzas armadas no pudieron cumplir con dignidad sus tareas debido a un liderazgo inseguro que no mostró ninguna iniciativa", indicó.Según el presidente, debido a la incompetencia de Bektánov, el país "no pudo utilizar el potencial del Ejército en una situación crítica y se vio obligado a solicitar ayuda exterior".Además, Tokaev nombró a Erkin Botakanov, hasta ahora primer comandante en jefe adjunto de la Guardia Nacional, como viceministro del Interior o comandante en jefe de la Guardia Nacional.Además, Tokaev llamó a reforzar la inteligencia militar para que proporcione a los dirigentes del país información operativa y de calidad sobre las amenazas externas e internas.El mandatario exigió aumentar la eficacia de combate de las Fuerzas Armadas de Kazajistán, teniendo en cuenta la situación geopolítica y las amenazas actuales a nivel regional.Este 19 de enero Tokaev se reunió con altos cargos del Ministerio de Defensa.La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo, que más tarde derivaron en disturbios masivos, saqueos y ataques armados contra establecimientos públicos.El 5 de enero, el presidente kazajo Tokaev, aceptó la dimisión del Gobierno, asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional –cargo ocupado antes por expresidente Nursultán Nazarbáev–, caracterizó la situación como un intento de socavar la integridad del Estado kazajo e informó que pidió ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) "para eliminar la amenaza terrorista".La OTSC respondió de inmediato a su solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.El 13 de enero, la OTSC dio por concluida su misión de paz en Kazajistán y procedió a una retirada gradual señalando que se completará en diez días.Fundada en 2002, la OTSC incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.

