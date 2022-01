https://mundo.sputniknews.com/20220119/el-presidente-de-guatemala-rechaza-en-davos-que-migrar-sea-la-solucion-a-los-problemas-1120505911.html

El presidente de Guatemala rechaza en Davos que migrar sea la solución a los problemas

El presidente de Guatemala rechaza en Davos que migrar sea la solución a los problemas

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, rechazó que migrar sea la solución a los problemas de quienes deciden dejar sus... 19.01.2022, Sputnik Mundo

"Creemos que la lucha contra la migración no se va a dar de otra manera que no sea respondiendo a los intereses del ser humano, a darle las razones para que se queden en su país de origen y no tengan que pensar que la solución a sus problemas está en otro país: no es cierro, probablemente les complique más la vida cambiándose de país", aseguró el mandatario en el foro virtual.En su comparecencia junto a otros líderes de la región, Giammattei destacó entre los retos para Centroamérica el fortalecimiento de comercio mediante procesos de integración reales, con certezas jurídicas y solidaridad. El jefe de Estado abogó por la construcción de muros de prosperidad, pues "los muros de armas y muros físicos no detienen la migración", que involucra cada año a unos 300.000 guatemaltecos que buscan otros horizontes por vías irregulares.Lograr que el comercio y relaciones latinoamericanas se estrechen será una de las mayores contribuciones a criterio del presidente, que señaló que existe una gran disposición, pero también es necesario abordar problemas estructurales como la migración.Este encuentro virtual, organizado por el Foro Económico Mundial, reemplaza al Foro de Davos, cancelado por segundo año al hilo debido a la pandemia de COVID-19.

