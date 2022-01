https://mundo.sputniknews.com/20220119/el-gobierno-de-moldavia-pide-al-parlamento-declarar-emergencia-por-la-crisis-de-gas-1120494985.html

El Gobierno de Moldavia pide al Parlamento declarar emergencia por la crisis de gas

El Gobierno de Moldavia pide al Parlamento declarar emergencia por la crisis de gas

Chisinau (Sputnik) — El Gabinete de Ministros de Moldavia ha tomado la decisión de pedir al Parlamento que declare el estado de emergencia por 60 días debido a... 19.01.2022, Sputnik Mundo

El viceprimer ministro moldavo Andrei Spinu constató hace poco que el país afronta una nueva crisis energética, porque el precio de gas aumentó en enero hasta 646 dólares por 1.000 metros cúbicos, desde los 450 dólares que costaba en diciembre.El consorcio ruso Gazprom advirtió oficialmente que dejaría de suministrar gas a Moldavia si no recibe el pago anticipado hacia el 20 de enero.El Gobierno explicó que la emergencia se declara para que esta comisión obtenga el derecho a tomar medidas urgentes con el fin de garantizar el abastecimiento de gas a la población, puesto que Gazprom podría cesar sus suministros a partir del 21 de enero.Spinu dijo que se debe declarar emergencia por 60 días porque no hay garantías de que el problema de amortización de la deuda ante Gazprom en los plazos acordados no surja en febrero o marzo.El 29 de octubre de 2021, Gazprom y Moldovagaz, tras unas largas negociaciones, prorrogaron por 5 años el contrato de suministro de gas a partir del 1 de noviembre.Gazprom declaró que, teniendo en cuenta la difícil situación que vivía Moldavia, se decidió cerrar el contrato prácticamente bajo las condiciones de ese país, pero siempre y cuando los pagos por el gas se efectúen a tiempo y al 100 por ciento.Ya en noviembre Moldavia tuvo problemas con la transferencia oportuna del dinero y necesitó aplazar el pago. Las autoridades moldavas tuvieron que introducir enmiendas en el presupuesto nacional para amortizar la deuda de 74 millones de dólares contraída ante Gazprom, que corresponde al gas suministrado en octubre y noviembre.En diciembre Moldovagaz pudo pagar el gas recibido, pero el portavoz de Gazprom, Serguéi Kupriyánov, declaró que temía que la crisis de impago pudiera repetirse en el futuro.

