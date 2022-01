https://mundo.sputniknews.com/20220119/el-expresidente-ucraniano-poroshenko-denuncia-la-retirada-de-sus-pasaportes-por-corte-1120501668.html

El Tribunal del distrito Pecherski de Kiev rechazó la solicitud de la Fiscalía ucraniana para arrestar al exmandatario del país por un caso de alta traición y le aplicó la medida de restricción en forma de libertad con comparecencias.Además de ser obligado a comparecer ante los tribunales e investigadores a la primera solicitud, el político también deberá entregar sus pasaportes para no abandonar el país.Poroshenko piensa recurrir la medida cautelar ante un tribunal de apelación, y añade que un solo recurso no bastará.La visita del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a Kiev, según el exlíder ucraniano, no afectó a la decisión judicial porque " la corte de Ucrania es independiente".Las autoridades no querían encarcelarle, sino que solo trataban de desacreditarlo ante el mundo y los votantes, opina el antiguo presidente.Por su parte, la Oficina Estatal de Investigaciones consideró que la Fiscalía tiene todos los motivos para apelar la medida preventiva ordenada por el juez para Poroshenko.Poroshenko está acusado de alta traición por la compra en 2014 de carbón para las plantas ucranianas a Donbás, un territorio enfrentado en un conflicto armado con el Gobierno central.La Fiscalía había pedido arrestar al político con la posibilidad de libertad bajo una fianza de 35,7 millones de dólares.Además, el exlíder de Ucrania está implicado en varios casos penales por el nombramiento de jueces, el traslado de obras de pintura fuera del país, el incidente de buques en el estrecho de Kerch y la adjudicación de terrenos, en los cuales tiene el estatus de testigo.

