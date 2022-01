https://mundo.sputniknews.com/20220119/chile-el-gobierno-genero-un-conflicto-entre-mapuches-y-no-mapuches-1120511875.html

Chile: "El Gobierno generó un conflicto entre mapuches y no mapuches"

Chile: "El Gobierno generó un conflicto entre mapuches y no mapuches"

El Senado decidió prorrogar hasta el 9 de febrero la militarización de cuatro provincias del sur, por reiterados hechos de violencia. En otro orden, abordamos el caso en Honduras de personas encarceladas desde 2018 tras protestar contra un proyecto minero. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

2022-01-19T22:00+0000

2022-01-19T22:00+0000

2022-01-19T22:00+0000

en órbita

colombia

chile

honduras

farc

sebastián piñera

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

gobierno de chile

mapuches

gabriel boric

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1120515744_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_19e9969f80288f30d457c11bb9393a3f.jpg

Chile: "El Gobierno generó un conflicto entre mapuches y no mapuches" El Senado decidió prorrogar hasta el 9 de febrero la militarización de cuatro provincias del sur, por reiterados hechos de violencia. En otro orden, abordamos el caso en Honduras de personas encarceladas desde 2018 tras protestar contra un proyecto minero. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

La comunidad mapuche chilena pedirá medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar la "falta de protección" por parte del Estado. Así lo confirmó a En Órbita Aucán Huilcamán, encargado de las relaciones internacionales de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras.La decisión fue tomada en el contexto de la séptima prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, definida por el Senado este martes 18. Las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco continuarán hasta el 9 de febrero con la disposición impuesta desde mediados de octubre de 2021.La jornada del martes se vio envuelta en episodios violentos en la región, que culminó con el asesinato de un trabajador forestal y un agricultor.En la Macrozona sur, desde hace décadas existe un conflicto que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.El pueblo mapuche —la etnia indígena más numerosa de Chile— reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas por el Estado a finales del siglo XIX y que en la actualidad pertenecen en su mayoría a empresas forestales.Para Huilcamán, el Gobierno de Sebastián Piñera "fracasó totalmente" en gestionar este problema. "Por eso usó la fuerza militar, para tener una relativa gobernabilidad en el sur. El Ejecutivo, al aplicar el estado de emergencia, ha generado un conflicto no político, sino racial, entre mapuches y no mapuches", afirmó."Esta es una estrategia política perversa, dado que el Gobierno omite su responsabilidad con la comunidad mapuche", agregó.El encargado de las Relaciones Internacionales de la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras dijo que esperan un mejor diálogo con el futuro Gobierno de Gabriel Boric, quien asume en marzo.En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— un diálogo con Aidé Castillo, integrante del Espacio Autónomo Departamental de Mujeres Nosotras Para Nosotras de Arauca. La colombiana relató como fue la visita de miembros de la defensoría del Pueblo, de la ONU y organizaciones sociales a excombatientes FARC al departamento de Arauca, marcado por enfrentamientos violentos en los primeros días del año.Y además, abordamos el caso en Honduras de los "8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro", encarcelados desde 2018 tras una protesta contra un proyecto minero. Conversamos con una de las abogadas de los acusados, Kenia Olivia; y con Juana Zúniga, vecina de Guapinol y pareja de uno de los apresados, Abelino Cedillo.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

colombia

chile

honduras

la araucanía

arauca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, chile, honduras, farc, sebastián piñera, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, gobierno de chile, mapuches, gabriel boric, congreso de chile, la araucanía, arauca, histórico acuerdo entre el gobierno de colombia y las farc, minería, аудио