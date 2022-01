https://mundo.sputniknews.com/20220119/brasil-podria-prohibir-telegram-por-riesgo-de-fake-news-en-las-elecciones-1120497539.html

Brasil podría prohibir Telegram por riesgo de "fake news" en las elecciones

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Las autoridades brasileñas podrían prohibir la plataforma de mensajería Telegram para evitar la difusión de "fake news" durante la... 19.01.2022, Sputnik Mundo

Según informa el diario Valor Económico, el presidente del TSE, Luis Roberto Barroso, lleva semanas intentando contactar a los representantes de la aplicación, e "internamente no se descarta la posibilidad de 'prohibir el funcionamiento de la plataforma en Brasil'".Según el citado diario, Barroso ya conversó con sus sucesores al frente de la Justicia Electoral, Edson Fachin y Alexandre de Moraes, sobre qué medidas podrían tomarse.A principios de este mes, Barroso ya expresó en una entrevista que, si Telegram sigue sin colaborar con la Justicia Electoral y continúa sin representación efectiva en Brasil, el Congreso Nacional debería prohibir su funcionamiento en territorio nacional.En un comunicado divulgado el 18 de enero, el TSE defendió que Barroso entiende que "ningún actor relevante en el proceso electoral de 2022 puede operar en Brasil sin representación jurídica adecuada, responsable por el cumplimiento de la legislación nacional y de las decisiones judiciales".En los últimos meses, el TSE ya firmó acuerdos con otras plataformas, como WhatsApp, Twitter y Facebook, para colaborar en la lucha contra las noticias falsas, especialmente en relación con la campaña de las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre.Con los responsables de Telegram se intenta contacto desde hace más de un mes: el 16 de diciembre el máximo responsable de la Justicia Electoral de Brasil envió un oficio al director ejecutivo de la aplicación, Pavel Durov, solicitando una reunión, pero no obtuvo respuesta hasta el momento.Según la prensa local, el oficio se envió a dos direcciones de correo electrónico; también se intentó mandar un documento físico, pero fue imposible porque no se localizó a nadie en la supuesta dirección de la empresa, en los Emiratos Árabes Unidos (según los Correos de Brasil hubo cuatro intentos frustrados).

