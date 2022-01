https://mundo.sputniknews.com/20220119/biden-rusia-nunca-ha-visto-sanciones-como-las-que-aplicara-eeuu-si-aumenta-la-tension-con-ucrania--1120516093.html

Biden: Rusia nunca ha visto sanciones como las que aplicará EEUU si aumenta la tensión con Ucrania

Biden: Rusia nunca ha visto sanciones como las que aplicará EEUU si aumenta la tensión con Ucrania

En un discurso conmemorativo realizado a un año de asumir su cargo, el presidente estadounidense, Joe Biden, se dirigió a sus connacionales para hacer un... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T21:59+0000

2022-01-19T21:59+0000

2022-01-19T22:08+0000

internacional

eeuu

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1120516884_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_22ae5a1bd5d513dff105fba66600c2fb.jpg

El mandatario añadió al hablar del estado de las relaciones bilaterales con Rusia y las tensiones existentes que mantuvo "discusiones muy francas" con Putin, y que ambos "no tuvieron problemas" para entenderse durante sus encuentros, ya sea por teléfono o en persona. Además, dijo que cree que Putin "no quiere una guerra en toda regla".Sin embargo, señaló que Rusia nunca ha visto sanciones como las que aplicará EEUU si aumenta la tensión con Ucrania.Biden afirmó que en caso de una supuesta invasión a Ucrania, Rusia se enfrentaría con desastrosas consecuencias. Luego enfatizó que la enorme presión de las sanciones tendría consecuencias terribles para el sistema bancario ruso, ya que sus bancos no podrían operar en dólares estadounidenses. "Si invaden, van a pagar, sus bancos no podrán negociar en dólares", afirmó Biden. No obstante, el presidente de Estados Unidos sí declaró que "no es muy probable que Ucrania entre en la OTAN a corto plazo".Biden y la crisis por COVID-19La situación en Estados Unidos con respecto al COVID-19 es claramente mejor que hace un año y el país no volverá a los confinamientos en medio del aumento de casos de la variante ómicron del nuevo coronavirus, señaló Biden.Estados Unidos superó los 850.000 fallecimientos por covid-19 desde que se detectó la enfermedad en ese país a principios de 2020, tras notificar otros 1.127 decesos en las últimas 24 horas, según el balance de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).En su última actualización de datos, los CDC informan que el país acumula 850.575 decesos por la enfermedad que vuelve a golpear con fuerza al país.Las autoridades estadounidenses notificaron también 855.149 nuevos casos confirmados en un día, lo que sube a 66.715.937 la cifra de contagios o más del 20 por ciento de la población.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, joe biden