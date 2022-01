https://mundo.sputniknews.com/20220119/argentina-vs-disney-un-freno-al-monopolio-televisivo-1120515225.html

Argentina vs. Disney: un freno al monopolio televisivo

Argentina vs. Disney: un freno al monopolio televisivo

El Gobierno argentino rechazó la fusión entre las corporaciones estadounidenses Fox y Disney y dictaminó condiciones para garantizar la competencia en el... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T21:12+0000

2022-01-19T21:12+0000

2022-01-19T21:18+0000

américa latina

⚽ deportes

argentina

gobierno de argentina

fútbol

televisión

monopolio

disney

boca juniors

21st century fox

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1120514240_0:27:510:314_1920x0_80_0_0_8e8b2e217e7a1728da055631e4e4c81f.jpg

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de Argentina, perteneciente a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, instó a 'The Walt Disney Company' a revertir la adquisición del control exclusivo de 'Twenty-First Century Fox INC.' (Fox Sports).Según la CNDC, la operación económica para "restaurar la competencia efectiva en el mercado de señales deportivas del servicio básico de TV por cable".La absorción de Fox por parte de Disney, concretada en 2019, se había expresado en América Latina con la fusión de las principales señales de eventos deportivos del continente, ESPN y Fox Sports, ambas con transmisiones regionales desde Buenos Aires. Los canales iniciaron un proceso de fusión en 2020 que llevó a la eliminación de la marca Fox Sports y la concentración de las transmisiones bajo la marca ESPN.El proceso coincidió con el lanzamiento para América Latina de la plataforma Star+, donde Disney incluyó las emisiones en vivo de eventos transmitidos por ESPN, algunos de ellos, de forma exclusiva en la plataforma.Para las autoridades argentinas, la fusión entre ambas transnacionales infringe el artículo 8º de la Ley de Defensa de la Competencia (Nº 27.442), lo que fue dispuesto en noviembre de 2020 por la CNDC a través de la presentación de un 'Informe de Objeciones'.El objetivo de la nueva resolución del Gobierno argentino es que Disney asegure la competencia, transfiriendo a un nuevo competidor "todos los derechos de transmisión relacionados a competencias deportivas de los cuales Fox era licenciante al momento de notificación de la operación de fusión".Boca y River a televisión abiertaEl dictamen implica que Disney y Fox —las dos emisoras fusionadas hace dos años— deberán, al menos una vez por semana y hasta tanto no ingrese un nuevo competidor, liberar un encuentro de los principales clubes de fútbol del país, River Plate y Boca Juniors, para ser transmitido de forma gratuita en una señal abierta de televisión a nivel federal.Asimismo, el dictamen exige que Disney ponga a disposición de las señales de televisión por cable ordinarias el principal contenido deportivo de cada uno de los deportes previamente adquiridos por Fox Sports al 19 de marzo de 2019, impidiendo que sean de acceso exclusivo únicamente a través de plataformas que exigen un pago extra como Star+.Entre esos "contenidos fundamentales" se incluyen todas las competencias internacionales donde participen equipos y atletas argentinos, entre los que destacan competencias como: Copa Libertadores, Copa Sudamericana, UEFA Champions League, básquetbol y tenis internacional.Señal para el mundoLa fusión entre los gigantes comunicacionales se basó, para la CNDC, en el principio de práctica monopólica, al no competir entre corporaciones sino operar mediante la fusión de las mismas para acaparar el mercado, según consigna la resolución.El trabajo de análisis del mercado televisivo deportivo por parte de la CNDC argentina fue previamente analizado en otras locaciones —como México, Chile y Brasil—, donde también se afectó la competencia y cuyas autoridades "identificaron efectos y riesgos específicos en sus mercados y también impusieron ciertos condicionamientos tanto de conductas como de estructura para evitar los problemas identificados", sostiene la resolución.La CNDC estableció que en un plazo de 30 días posteriores a la fecha de la resolución, "las partes deben comunicar por un medio fehaciente a todos sus clientes las medidas conductuales establecidas en sus informes y resoluciones", según concluye el dictamen.

https://mundo.sputniknews.com/20211221/la-justicia-argentina-insta-a-futbolista-tevez-a-pagar-impuesto-a-grandes-fortunas-1119576727.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, argentina, gobierno de argentina, fútbol, televisión, monopolio, disney, boca juniors, 21st century fox, club atlético river plate, 🏛️ compañías