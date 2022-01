https://mundo.sputniknews.com/20220119/argentina-reclama-a-eeuu-que-se-equilibre-la-balanza-comercial-1120489982.html

Argentina reclama a EEUU que se equilibre la balanza comercial

Argentina reclama a EEUU que se equilibre la balanza comercial

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero manifestó a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T14:24+0000

2022-01-19T14:24+0000

2022-01-19T14:32+0000

economía

eeuu

argentina

comercio

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1112662039_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_f339a20c8259a94f0ad602c2c8425e1d.jpg

Puesto que EEUU es el tercer socio comercial de la nación sudamericana, por detrás de Brasil y EEUU, el canciller transmitió el interés de su país de amortiguar el déficit comercial, que durante los primeros once meses de 2021 llegó a 970 millones de dólares.La nación sudamericana aboga por que se restituya el programa de Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que se encuentra en tratamiento en el Congreso estadounidense para su renovación.En concreto, "Cafiero se refirió a la problemática de acceso a mercado que enfrentan exportaciones argentinas de economías regionales en el sector cítrico, de tubos para la industria petrolífera y en el biodiesel", destacó la Cancillería.Al igual que hiciera con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, con quien se reunió horas antes, el ministro argentino repasó los índices macroeconómico de su país y enfatizó "la necesidad de lograr un programa con el FMI que no detenga el sendero de recuperación". Durante su entrevista con su par estadounidense, Cafiero también remarcó la urgencia de que el Gobierno de Joe Biden transmita al Tesoro el apoyo de EEUU en las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el préstamo de 44.000 millones de dólares concedido entre 2018 y 2019 a la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).Según la Cancillería argentina, "Blinken sostuvo que apoya firmemente las negociaciones con el FMI y aspira a una pronta resolución positiva".En sus negociaciones con el FMI, Argentina busca un nuevo programa que contemple condiciones más favorables para el país sudamericano a fin de afrontar la devolución del crédito.El acuerdo actual con el FMI obliga a Argentina a pagar 19.023 millones de dólares en 2022, 19.270 millones de dólares en 2023 y otros 4.856 millones de dólares para 2024.El Gobierno de Alberto Fernández insiste en que no aceptará un acuerdo que sea lesivo para los intereses de Argentina.La deuda del país con el FMI llega en la actualidad a los 42.845 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Economía actualizadas al 30 de noviembre.El país sudamericano tuvo recesión entre 2018 y 2020, con una caída económica que ese año fue de 9,9%.

https://mundo.sputniknews.com/20220119/argentina-reclama-a-eeuu-que-se-equilibre-la-balanza-comercial-1120489982.html

https://mundo.sputniknews.com/20220117/el-canciller-de-argentina-llega-a-eeuu-para-buscar-apoyos-en-las-negociaciones-con-el-fmi-1120399361.html

eeuu

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, argentina, comercio, 📈 mercados y finanzas