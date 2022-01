https://mundo.sputniknews.com/20220119/analistas-coinciden-en-que-la-oposicion-y-el-gobierno-de-venezuela-arrancan-el-2022-con-una-leccion-1120494720.html

Analistas coinciden en que la oposición y el Gobierno de Venezuela arrancan el 2022 con una lección

Analistas coinciden en que la oposición y el Gobierno de Venezuela arrancan el 2022 con una lección

CARACAS (Sputnik) — La oposición y el Gobierno de Venezuela comenzaron el 2022 con una lección importante de parte de los votantes, coincidieron la socióloga... 19.01.2022

Ochoa Antich consideró, además, que los electores expresaron en Barinas su rechazo hacia los sectores extremistas del Gobierno y la oposición.Es que el estado natal del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez (2002-2013), se convirtió en el escenario de una pelea democrática entre opositores y oficialistas.El pasado 9 de enero, por primera vez en 23 años un partido de Gobierno perdió la gestión de ese estado, pese a la repetición de elecciones y el esmero en la campaña por parte del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). LaboratorioMaryclen Stelling, por su parte, sostuvo que en ese estado no solo fue derrotado el partido de Gobierno, sino también la corriente abstencionista de la oposición.En ese sentido, la especialista destacó que Barinas debe ser analizada como "un laboratorio ético, político, electoral"."El primer análisis que hay allí, es que la oposición en Barinas, se da cuenta que cuando va más o menos unida e integrada, tiene posibilidades de ganar (…) Del lado del chavismo yo creo que tiene que haber un proceso reflexivo sobre los resultados y sobre el respeto al voto y de la decisión de los votantes", afirmó.Estado claveEl dirigente político de izquierda, por su parte, dijo que en Barinas los votantes demostraron que la expresión del sufragio es más fuerte que cualquier acción emprendida por los partidos.Aunque el PSUV ganó 17 de 23 gobernaciones, esa entidad fue clave, explicó Stelling, por ser la tierra de los Chávez, respecto a la cual "había un sentido de propiedad del estado y de cualquier proceso eleccionario y la gente dijo "no, hasta aquí, queremos cambio" y por eso es importante".Luego de su triunfo en Barinas, el candidato de la oposición Sergio Garrido acudió al Palacio de Miraflores donde se reunió con Maduro y con el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Jorge Rodríguez, algo que, en 2019, hubiese sido casi imposible.Tras el resultado en Barinas, afirmó la socióloga, "hay un discurso menos polémico y agresivo. Un discurso más democrático, porque eso es lo que es la democracia, acepto los resultados, no inhabilito a posteriori, vuelvo a llamar a un proceso electoral, no, la democracia es aceptar las reglas del juego, y es aceptar a quien gane".Por ello, Stelling está convencida de que Barinas va a cambiar el rumbo tanto en la oposición como el Gobierno, dependiendo de la lectura que hagan sus dirigentes.En los adversarios de Maduro, consideró la analista, este resultado puede frenar el proceso implosivo que previo a estas elecciones había avizorado.Mientras, el partido de Gobierno está en un punto clave, en el que pueden presentarse fracturas si no asume los correctivos necesarios, especialmente respecto al manejo de las instituciones y la separación de poderes.

