Un gato mata a un lagarto en Argentina y termina ¿"cancelado"?

No hay dudas de que los gatos son los legítimos dueños de internet. Es que nadie puede negarse a la ternura e hilaridad de los videos de gatitos que, no por casualidad, suelen estar entre los más compartidos en plataformas como Youtube, Instagram, Twitter o TikTok. Pero ¿qué sucede en las redes cuando un gato es acusado de un crimen?Todo comenzó cuando una usuaria de Twitter oriunda de la provincia de Misiones, en el noreste argentino, compartió con sus seguidores su sorpresa por lo que había hecho su gato. "Mi vieja (madre) me mandó una foto de que mi hijo mató un lagarto. Hermanas ese gatito, esa cosita hermosa, mató a un tremendo animal", escribió.En efecto, la autora acompañó su tuit con una fotografía de su gato y la de un lagarto muerto luego de ser atacado por el felino.El tuit se viralizó pero no precisamente para felicitar la proeza del michi sino para advertir sobre que, en realidad, se trataba de algo censurable. "En ese lugar quien habita hace siglos, incluso antes que vos y tu familia es el lagarto. Por más plaga que sea no podés festejar que tu gato lo mate, no quiero ser ese tipo de persona pero el animal tiene derecho a vivir, vos deberías controlar a tu gato, es difícil, sí, pero se puede", contrapuso otro usuario.Así es que el tuit original desencadenó un intenso debate sobre si la actitud del gato era verdaderamente censurable o no. Para muchos, la publicación resultaba ofensiva y era una comprobación de tenencia irresponsable de un animal doméstico, ya que, en el fondo, el ser humano es el responsable de esa muerte."Por personas con falta de información es que sucede esto y encima se vuelven virales para mal. Nada de instinto y así son los gatos, no deberían estar sueltos en la calle. El humano es quien está acabando con la naturaleza, el gato como extensión", criticó un tuitero.La autora de la publicación intentó defenderse, señalando que en la provincia de Misiones "este tipo de animales son normales" y "son una plaga, comen los huevos de las gallinas y en cambio dejan sus huevos en los nidos". La usuaria advirtió que incluso "son peligrosos porque de adultos se vuelven gigantes y como son de monte se vuelven agresivos" y "pueden rasguñarte con sus uñas".Pero las explicaciones no parecieron contentar a los enojados con lo sucedido. Y las reacciones no fueron solo de usuarios sin conocimiento del tema. Luis Recalde, un experto en gestión ambiental de Paraguay, se hizo eco de la polémica para recordar que los humanos deberían hacerse responsables de que sus mascotas maten otra fauna."Los gatos no tienen la culpa, los dueños son los que pertenecen a una especie supuestamente pensante que es responsable de lo que hacen sus mascotas, desde morder al vecino, perderse, reproducirse, cazar fauna, cagar en la vereda o lo que sea. El dueño es responsable", comentó.No fue el único especialista en terciar en el debate. El biólogo argentino Juan Francisco Tellarini intentó explicar las implicancias ambientales de este tipo de episodios. "Los animales que uno decide tener como mascotas deben interactuar lo menos posible con la fauna silvestre. Meter un depredador externo a determinado hábitat, como un gato, ha hecho desastres, llevando a varias especies a la extinción", escribió.El especialista también intentó responder a aquellos que atribuían el ataque del gato a "la naturaleza" o la "cadena alimenticia"."Es algo que está muy estudiado, un depredador en un ecosistema en el cual co-evolucionó con las otras especies tiene su rol en la cadena trófica.. una especie exótica que invade ese ambiente tiene sus efectos y pueden ser muy negativos", complementó.La discusión también tuvo aristas más absurdas: muchos usuarios interpretaron las advertencias sobre el problema ambiental detrás del episodio como un intento por "cancelar" al gato en internet.Otros, en tanto, se quedaron con el humor y se dedicaron a ensalzar la actitud ruda del gato, a pesar de su apariencia inocente.

