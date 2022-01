https://mundo.sputniknews.com/20220118/rusia-y-china-no-coordinaron-acciones-sobre-las-garantias-de-seguridad-1120432854.html

Rusia sugiere a la UE acordar con EEUU su papel en el diálogo sobre las garantías de seguridad

Rusia sugiere a la UE acordar con EEUU su papel en el diálogo sobre las garantías de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin propuso a la Unión Europea (UE) ponerse de acuerdo con Estados Unidos respecto a su participación en las negociaciones sobre las... 18.01.2022

internacional

rusia

china

otan

"La Unión Europea menciona cada vez más sobre desarrollar su propia política de defensa y seguridad. Son conversaciones de larga data y se dan ciertos pasos a este respecto. Pero en este tema los europeos deben ponerse de acuerdo entre ellos mismos y con los estadounidenses", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de que Bruselas debería participar en las negociaciones entre EEUU y Rusia sobre las garantías de seguridad.Los países miembros de la UE, indicó, "participan en este proceso, de una u otra forma" y es que la mayoría de ellos forman parte de la OTAN e integran la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.Para Rusia, subrayó, lo más importante es obtener respuesta a las cuestiones que ha planteado de forma clara.Peskov señaló que su país presentó sus iniciativas de seguridad, en primer término, a los estadounidenses, por el papel que tiene en el continente europeo, y luego fueron entregadas a las capitales europeas.La UE, como institución, ha quedado fuera del diálogo que EEUU y la OTAN mantienen con Rusia sobre las garantías recíprocas de seguridad, si bien 21 de los 27 miembros de la UE integran la alianza noratlántica.Rusia busca impedir el emplazamiento de misiles de ataque de EEUU y otros países de la OTAN cerca de sus fronteras y la incorporación de Ucrania en el bloque bélico. Además, reclama a Washington la retirada de sus armas nucleares del continente europeo.Según varios medios, el Pentágono mantiene arsenales nucleares en bases militares en Bélgica, los Países Bajos, Italia, Alemania, entre otros países europeos.Desde Moscú denuncian que los países de la OTAN, entre ellos EEUU, están acumulando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas y en los últimos años aumentaron sus acciones disruptivas. A su vez, los estadounidenses esgrimen un supuesto plan de Rusia para incursionar en Ucrania, algo que Moscú califica de absurdo.Rusia exige a EEUU y a la OTAN, en su conjunto, garantías creíbles y vinculantes de que no emplazarán misiles de ataque cerca de sus fronteras, en particular en Polonia y Rumanía.Washington cuenta ya con una base militar en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y otra en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.Rusia y China no coordinaron sus accionesRusia y China no coordinaron acciones después de que Moscú exigiera a EEUU garantías de seguridad en las consultas de la semana pasada, declaró Peskov.Al mismo tiempo relató que Rusia y China, que mantienen relaciones de socio privilegiado, intercambian constantemente información sobre cuestiones candentes de actualidad, incluido el tema de las garantías de seguridad.Vladímir Putin visitará Pekín el 4 de febrero para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, y también mantendrá conversaciones con su par chino, Xi Jinping.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.

