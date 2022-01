París denuncia palabras de Aliyev sobre viaje a Nagorno Karabaj de la política Pécresse

https://mundo.sputniknews.com/20220118/paris-denuncia-palabras-de-aliyev-sobre-viaje-a-nagorno-karabaj-de-la-politica-pecresse-1120462144.html

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, calificó de inaceptables las declaraciones del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev... 18.01.2022, Sputnik Mundo

La política acusó previamente a las autoridades francesas de no actuar después de las declaraciones "impactantes" del líder azerbaiyano sobre su viaje a Nagorno Karabaj a fines de diciembre y anunció su intención de presentar una denuncia contra Aliyev.Al mismo tiempo, el ministro lamentó que Pécresse no hubiera notificado a las autoridades francesas de su viaje a Nagorno Karabaj, como es habitual en esa situación."En caso de viajar a Stepanakert por el corredor Lachinski, sería preferible advertir a las instancias de la república que están a disposición de los funcionarios electos", precisó el titular.Aliyev calificó el viaje de la política francesa a Nagorno Karabaj como provocativo, dirigido contra el presidente francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de obtener más votos armenios en las próximas elecciones presidenciales. Como señaló el líder azerbaiyano, Pécresse hizo su viaje en secreto, y advirtió que, si las autoridades de Azerbaiyán hubieran tenido noticia de su visita, no la habrían dejado volver a su país de origen. Pécresse interpretó esas declaraciones como una amenaza en su contra y exigió una reacción de París.Las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj volvieron a estallar el 27 de septiembre de 2020 con fuertes bajas en ambos bandos.Un mes y medio después los dos países alcanzaron un alto el fuego con la mediación de Rusia.Nagorno Karabaj, de población mayoritariamente armenia, es foco de conflicto desde que decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

