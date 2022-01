https://mundo.sputniknews.com/20220118/nueva-zelanda-confirma-muerte-de-al-menos-2-personas-por-tsunami-en-las-islas-de-tonga-1120427021.html

Nueva Zelanda confirma muerte de al menos 2 personas por tsunami en las islas de Tonga

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda confirmó la muerte de al menos dos personas a raíz de la erupción y tsunami en las... 18.01.2022, Sputnik Mundo

Una de las víctimas mortales del tsunami es británica Angela Glover, que supuestamente pereció intentando salvar a los perros de su refugio.A su vez, el coordinador de las Naciones Unidas en Fiyi, Jonathan Veitch, afirmó que no hubo zonas que no han sido contactadas.Otro problema grave es falta de agua potable en la zona, ya que la mayoría de la población utiliza el agua de la lluvia, que por el momento está contaminada por las cenizas.Según RNZ, dos barcos de la Marina de Nueva Zelanda se dirigen a las islas de Tonga con agua, artículos de primera necesidad y buceadores.Además, los rescatistas se preocupaban de que durante las obras y distribución de la ayuda humanitaria se podría transmitir el coronavirus, que no ha llegado a las islas por estar aisladas del resto del mundo.En la web del Ministerio no se han publicado informes al respecto.El diario local Matangi Tonga no se ha actualizado desde el 15 de enero.El 15 de enero el volcano Hunga Tonga- Hunga-Haapai, ubicado a 65 kilómetros al norte de la capital Nukualofa, tuvo la erupción más fuerte en las últimas décadas, según algunas estimaciones.La erupción provocó un tsunami que cubrió a a toda la zona, incluida la capital, con ceniza volcánica.La situación de emergencia fue declarada en la costa occidental de la isla principal del archipiélago, Tongatapu.

