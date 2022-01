https://mundo.sputniknews.com/20220118/no-solo-la-naranja-estas-son-las-frutas-y-verduras-que-aportan-mas-vitamina-c--1120434335.html

No solo la naranja: estas son las frutas y verduras que aportan más vitamina C

No solo la naranja: estas son las frutas y verduras que aportan más vitamina C

Solemos pensar que los cítricos como la naranja, el limón o la mandarina son las principales fuentes de vitamina C. Pero hay más, ya que otros alimentos pueden... 18.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-18T12:28+0000

2022-01-18T12:28+0000

2022-01-18T12:36+0000

estilo de vida

fruta

verduras

🥚 alimentación

vitaminas

naranjas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1120434939_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_61a8842574bb7f0bc5aa1775f7a170d7.jpg

La norma diaria de vitamina C recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 75 miligramos por día para las mujeres y 90 para los hombres. ¿Qué cantidad aporta la naranja? Resulta que solo 50 miligramos por cada 100 gramos, así que este cítrico pierde la batalla ante otras frutas, bayas y verduras.Por supuesto, esta lista es mucho más larga, ya que hay más alimentos con grandes cantidades de ácido ascórbico.Consejos para recibir más vitamina C de manera eficientePrimero, es mejor mantener una alimentación equilibrada que incluya no solo los cítricos, sino también otros vegetales ricos en ácido ascórbico como el brócoli, los coles de Bruselas y el coliflor, explica el director académico del Grado de Nutrición de la Universidad Europea del Atlántico, Iñaki Elío.La fundación Tua Saude menciona algunas frutas y verduras que tienen menos vitamina C que la naranja, pero pueden servirte también si tu organismo necesita este nutriente. Así, la organización destaca la lechuga, la alcachofa, la piña, la banana, la espinaca, el aguacate, la manzana, la zanahoria, las ciruelas, la calabaza y la remolacha."Lo ideal para mantener la cantidad de vitamina C de los alimentos es consumir la fruta, vegetales y los jugos frescos", enfatiza Tua Saude.Segundo, la cocción corta sin exceso de agua es la técnica culinaria que más protege la vitamina C, apunta, a su vez, la dietista del Centro Julia Farré, Ana Amengual."La cocción al microondas, rápida y sin remojo hace que se pierda un 45% menos de vitamina C que si se hierven los vegetales", enfatiza la especialista.

https://mundo.sputniknews.com/20220114/disipan-los-6-mitos-mas-comunes-sobre-el-uso-de-vitamina-c-para-el-cuidado-de-la-piel-1120320906.html

https://mundo.sputniknews.com/20220105/esta-fruta-aporta-siete-veces-mas-vitamina-c-que-el-limon-1120031385.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fruta, verduras, 🥚 alimentación, vitaminas, naranjas