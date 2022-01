https://mundo.sputniknews.com/20220118/no-mires-arriba-asteroide-podria-caer-en-la-tierra-en-2023-1120453823.html

¿'No mires arriba'?: asteroide podría caer en la tierra en 2023

¿'No mires arriba'?: asteroide podría caer en la tierra en 2023

Astrónomos siguen de cerca la información sobre este cuerpo rocoso y realizan pruebas de desvío para evitar que toquen suelo terrícola. En tanto, otra misión analizará el 'Psyche 16' que podría tener componentes metálicos millonarios.

No mires arriba, la nueva película de Netflix, nos lleva a reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra sociedad y cómo pueden impactar en nuestra vida a futuro. Pero algunos hechos recientes en el mundo de la astronomía nos hacen temer un poco que esto se vuelva realidad.El astrónomo uruguayo Gonzalo Tancredi trabaja en coordinación con la oficina de Defensa Planetaria de la NASA y otros organismos internacionales que investigan este tipo de fenómenos.En Big Bang conversamos con el también ex presidente de la División de Sistemas Planetarios de la Unión Astronómica Internacional, sobre las misiones en curso para la búsqueda de asteroides y cuánta información tenemos sobre ellos."Algunos [asteroides] se aproximan a la tierra, algunos de constitución más rocosa, otros más metálicos. Esto es importante para conocer la diversidad de la población, explorar sus diferentes tipos", indicó el astrónomo.Se estima que es bajo el riesgo de que ocurra algo similar a lo plasmado en la película dirigida por Adam McKay, pues hay un sistema de alerta temprana para evitar que un asteroide destruya la Tierra.En la actualidad, uno de los focos está en el asteroide 2022AE1, descubierto el 4 de enero. Las posibilidades de que impacte en la Tierra son de una en 2.800 pero la información puede ir variando en los próximos meses, según Tancredi.El 26 de setiembre será un día clave para la misión DART de la NASA (Prueba de Doble Redirección de Asteroide, por sus siglas en inglés) que podría cambiar el rumbo de este cuerpo rocoso.“[La misión] va a impactar un asteroide para testear una de las técnicas de desvío de asteroides, la técnica de desvío por impacto. Y va a poner a prueba mucho de lo que estamos hablando ahora", agregó Tancredi, que también integra grupos de trabajo en esta misión.Otro de los focos está en el asteroide "Psyche 16". Tiene unos 220 kilómetros de diámetro y se estima que sus componentes podrían valuarse en unos 10.000 cuatrillones de dólares. Una misión se instalará en el asteroide en 2026 para investigar si esto efectivamente es así y obtener más información sobre el cuerpo rocoso.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

