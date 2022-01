Ni aspirinas ni antibióticos: medicamentos que no debes tomar si padeces COVID-19 leve

https://mundo.sputniknews.com/20220118/ni-aspirinas-ni-antibioticos-medicamentos-que-no-debes-tomar-si-padeces-covid-19-leve-1120463521.html

18.01.2022 - La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió una serie de recomendaciones para atender casos leves de COVID-19, las cuales incluyen medicamentos...

A través de su Dirección General de Comunicación Social, la Máxima Casa de Estudios señaló que la mayoría de las personas que se han contagiado de COVID-19 en las últimas semanas han presentado cuadros leves con síntomas que generalmente se resuelven en menos de cinco días y cuidados generales en casa.Entre las atenciones que se deben tener con estos pacientes está la ingesta de medicamentos como paracetamol, en caso de fiebre, e ibuprofeno para aliviar las molestias que genera el proceso de respuesta del cuerpo a la infección.En este sentido, la UNAM advierte que ningún antibiótico (especialmente azitromicina, levofloxacina, ceftriaxona, ivermectina e hidroxicloroquina) debe ser administrado como tratamiento en casos leves de COVID-19.Otros fármacos que tampoco deben ser administrados son antivirales que no tienen efecto contra el SARS-CoV-2, entre ellos antivirales como el oseltamivir, amantadina, rimantadina, Aciclovir, entre otros.La universidad tampoco recomienda la administración de medicamentos esteroides como cortisona y dexametasona en los primeros cinco días de la enfermedad.Además, la UNAM tampoco recomendación ingerir sin supervisión médica anticoagulantes como la aspirina, heparina, enoxaparina y el clopidogrel."Una vez que la persona enferma de COVID-19 cumpla cinco días de aislamiento y no presente síntomas se podrá reincorporar a sus actividades con las medidas de precaución generales; en caso de continuar con síntomas, deberá completar diez días de aislamiento", destaca la Máxima Casa de Estudios.En el comunicado se aclara que, si el paciente se encuentra en algún otro tratamiento médico, éste no debe suspenderse.Otras recomendacionesAunado a los medicamentos que no se deben administrar en casos leves de COVID-19, la UNAM también recomendó mantener el uso de cubrebocas como regla general, sobre todo si se convive con muchas personas en espacios cerrados.En el caso de cubrebocas de tela, éstos deben tener al menos tres capas de fibra natural (algodón) para que sea eficaz para evitar el contagio, misma que se puede medir si impide el paso de la luz.La universidad también recomendó recibir el esquema completo de vacunación, incluyendo los refuerzos, aunque éstos no sean de la misma marca de la primera vacuna recibida.

