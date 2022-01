Los taquillazos se miden en memes, la revolución digital llega al cine | Fotos, vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20220118/los-taquillazos-se-miden-en-memes-la-revolucion-digital-llega-al-cine--fotos-video-1120435689.html

Los taquillazos son precedidos por un tipo concreto de conversación digital que, además, está cambiando la manera en la que asistimos al cine y consumimos arte, diversificando y segmentando los productos.Una investigación liderada por la Universidad de Granada (UGR) confirma la relación entre las interacciones en redes sociales y el éxito comercial en los cines cuando hay fin de semana de estreno. El nuevo trabajo analiza el volumen de interacciones en Facebook, Twitter o YouTube antes del estreno de la película. Lo relevante es que este. Análisis permite predecir el éxito de los estrenos de cine.El material analizado son las opiniones e interacciones en redes sociales antes de que la película se estrene en los cines, así, la posibilidad de predecir el taquillazo supone una veta dorada para la industria del cine.Para predecir el éxito de la película antes de su estreno han analizado cerca de mil películas estrenadas en España y Reino Unido en un mismo año, cruzando los datos con las métricas de Facebook, Twitter y YouTube. En él, se distinguen dos tipos de interacción que definen y anticipan el éxito: la interacción personal y la interactiva.La interacción personal, la más básica, obedece a una actitud de estímulo ante un mensaje, es decir, dar un like o darle al play a un tráiler, por ejemplo. En cambio, las interactivas se dan cuando el usuario socializa y comparte el mismo el contenido añadiendo comentarios, creando memes y mensajes paralelos que hacen crecer al producto a través de la conversación digital."Esta alineación de las redes sociales con lo que sucede en las salas de cine es importante porque, creando una buena campaña de interacciones digital, la industria puede llegar a convertir en éxito una película incluso sin haber llegado a estrenarla", valoró Castillo.Tus memes envejecen a la industriaSeguro que has recibido algún meme con increíbles chistes con los personajes de la saga Marvel. Un éxito que excede la propia proyección del cine. Aquí entran también en juego las suculentas polémicas e interacciones de personajes influyentes que muchos seguidores pueden llevar a una audiencia mayor.Teniendo en cuenta que las salas de cine han dejado de ser el campo de batalla y de medida de las películas, se hace necesario trasladar la vida de la industria a las redes. Los datos y la pandemia confirman que ir al cine es un rito cada vez más esporádico.Tras el cataclismo de 2020 con el cierre de unas salas de cine que, en España, permanecieron abiertas incluso en la Guerra Civil, las salas esperaban el 2021 como el año de la sanación. Aunque la asistencia subió un 45%, a lomos de películas como Spiderman: Sin Camino a Casa o A todo tren. Destino Asturias. "Más allá de determinadas macroproducciones, los estrenos permanecen solo un par de semanas en las salas, ¿por qué no alargar la vida comercial de las películas antes del estreno con repercusión en redes?", plantea Castillo.El estudio determina que hay prácticas que favorecen las interacciones, como crear contenidos interactivos, "la campaña en Facebook de los Juegos del Hambre, que explotaba el sentimiento de comunidad e identificación de los usuarios con determinados personajes o el trabajo de segmentación de Alicia en el País de las Maravillas son claros ejemplos que germinan el éxito en taquilla antes de su estreno porque las interacciones anteriores al estreno ya generaron beneficios".Los consejos de Ana Castillo son crear contenidos interactivos, que interconecten las redes y que complementen la interacción pasiva con la proactiva.Segmentar, medir y cuantificar: ¿dónde queda el arte? Pantalla y redes sociales son un espejo de lo que vivimos. Prácticamente todo queda plasmado en ellas e incluso nos permiten, como demuestra el estudio de la UGR, visionar el futuro. Pero esto afecta a cómo creamos y consumimos el arte. Las salas de cine se trasladan a nuestros salones con plataformas como Netflix o HBO y la tertulia de bar se plasma en un timeline.La pérdida del espacio común –las salas de cine– por un consumo más individualizado y medible ha cambiado las reglas de juego. "Antes, todo el trabajo se centraba en un tráiler y un cartel. Eran productos con tanta expectación como la propia película, pero eso ya se acabó. Hoy se crea un universo de contenidos, un juego con muchas piezas segmentadas en función del público al que se dirige", nos cuenta Luis León Acosta, director creativo de Sopa, un estudio responsable de algunas de las campañas más reconocidas y viralizadas en la última década.La dinámica actual implica que cada estreno de película o serie contenga al menos siete productos gráficos y audiovisuales dirigidos a distintos públicos, destacando el apartado más atractivo para ese colectivo, ya sea adulto, adolescente, infantil masculino o femenino. "Esto ofrece más libertad creativa: tenemos la posibilidad de proponer tres mensajes simultáneos, son las redes y el algoritmo las que van filtrando el tráiler que más éxito tiene, y eso podemos verlo a tiempo real", detalla Luis León.No obstante, a pesar de esta revolución digital, las salas de cine siguen manteniendo una relevancia única como un inequívoco marco de prueba, por muy breve que sea la exposición de la película, como "tractores de reputación y conversación, porque el problema que tienen las plataformas es que son opacas y no ofrecen datos de audiencia". Precisamente por esa carencia, la repercusión en redes es hoy por hoy, el principal indicador de éxito.

