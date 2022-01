https://mundo.sputniknews.com/20220118/los-mayores-de-espana-contra-la-digitalizacion--bancaria-no-nos-entendemos-con-las-maquinas-1120429801.html

Los mayores de España contra la digitalización bancaria: "No nos entendemos con las máquinas"

Los mayores de España contra la digitalización bancaria: "No nos entendemos con las máquinas"

Un español puso en marcha una campaña para advertir que la digitalización de los bancos está excluyendo a los adultos mayores. Más de 220.000 firmas ha logrado... 18.01.2022, Sputnik Mundo

Carlos San Juan es un valenciano de 78 años que decidió lanzar una petición virtual en el portal Change.org para pedir que los bancos sean atendidos por humanos y no por máquinas."Ahora casi todo es por Internet y no nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión. Por eso estoy pidiendo un trato más humano en las sucursales bancarias", explica Carlos en su petición.Además, detalla que cada día se cierran más oficinas y que los trámites online se convierten en un verdadero calvario para los mayores."Algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve tus dudas. Hay gestiones que solo se pueden hacer online y en los pocos sitios donde queda atención presencial, los horarios son muy limitados, hay que pedir cita previa por teléfono, pero llamas y nadie lo coge y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, no sabemos manejar. O mandándote a una sucursal lejana a la que quizás no tengas cómo llegar", indica Carlos.Añade también que esta digitalización no toma en cuenta que algunos mayores sufren enfermedades que les dificultan teclear o leer en las pantallas de los cajeros automáticos, como en su caso, que sufre de Parkinson."Pero he presenciado otras escenas mucho peores, de mayores llorando, con la cartilla en la mano, que vienen de otras sucursales con dificultades para moverse o que les dicen que venga con su cuidador o su nieto, que se descarguen una aplicación", lamenta.Carlos insiste que esto "no es justo ni humano" y que, si hasta hace poco solo debían entrar a la caja y hacer un pago o cualquier otra gestión bancaria, ahora se dependen de una tecnología que no saben utilizar."Muchas personas mayores están solas y no tienen nadie que les ayude, y otras muchas, como yo, queremos poder seguir siendo lo más independientes posibles también a nuestra edad. Pero si todo lo complican y cierran las oficinas, están excluyendo a quienes nos cuesta usar Internet y a quienes tienen problemas de movilidad".Carlos explica que ha alzado la voz porque ha llegado a sentirse "humillado" al tener que pedir ayuda para gestionar su propia cuenta bancaria y porque ha visto que se trata de una conducta homogeneizada.La demanda de Carlos es sencilla: que habiliten secciones bancarias que sean atendidas por humanos, en horarios más extendidos, y no máquinas."Estamos ante instituciones con suficientes recursos como para mantener esa atención. Quizá ganen unos millones menos, pero eso es una gota en un océano para ellos".

