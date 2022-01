https://mundo.sputniknews.com/20220118/la-polemica-adopcion-que-puso-a-samuel-garcia-y-a-mariana-rodriguez-en-el-ojo-del-huracan-1120449078.html

La polémica adopción que puso a Samuel García y a Mariana Rodríguez en el ojo del huracán

La polémica adopción que puso a Samuel García y a Mariana Rodríguez en el ojo del huracán

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, nuevamente están en polémica luego de haber expuesto en redes... 18.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-18T16:48+0000

2022-01-18T16:48+0000

2022-01-18T16:48+0000

américa latina

política

nuevo león

méxico

samuel garcía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1120449420_0:23:641:383_1920x0_80_0_0_08a71a17853340fd0957d1f8d453c61b.jpg

Fue este 15 de enero cuando Rodríguez Cantú, a través de su cuenta de Instagram, compartió varias historias y fotografías del tiempo que pasaron con el menor de edad identificado como Emilio, y quien está bajo custodia del módulo del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada (DIF) en Capullos.La "adopción" temporal se dio como parte de un programa de acogimiento temporal, el cual le permite a familias cuidar durante un fin de semana a un menor bajo el cuidado del gobierno federal, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.Entre los requerimientos para advocarse al programa está que los interesados tengan un vínculo previo con el menor, es decir, que hayan convivido con él antes del proceso, y que se sometan a un entrenamiento previo para saber cómo reaccionar ante situaciones como berrinches o enojos.Levanta alertas de las ONGTras difundirse las imágenes, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las infancias alertaron sobre las posibles violaciones a derechos humanos en las que habrían incurrido tanto el gobernador como la encargada de la oficina "AMAR a Nuevo León".Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) expresó su preocupación por el permiso de convivencia temporal que le fue otorgado a los funcionarios y por la "exposición excesiva e innecesaria" del menor.REDIM recordó que, "sin importar que detrás de estos hechos pudiera haber una aparente motivación humanitaria", los niños que viven en los centros de atención del DIF se consideran "víctimas de violaciones previas a sus derechos" y el Estado debe interceder en su protección.Por su parte, la organización Save The Children consideró que este caso "refleja las graves carencias de nuestros sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes", por lo cual deben investigarse.Además, acusaron a Samuel García y Mariana Rodríguez de violar los derechos a la vida privada e identidad del menor, e incluso los señaló por presuntamente haber incurrido en el delito de trata de personas "por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales".La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León abrió una indagatoria y pidió al DIF del estado que aclare cuál fue el protocolo que se siguió para la extracción del menor."(Se solicita) que se implementen los mecanismos pertinentes para que todas las áreas a su cargo cumplan con la protección de la imagen, privacidad e intimidad de los menores, [con el objetivo de] prevenir posibles violaciones a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes", señaló el organismo defensor en un comunicado.Desestiman las críticasAunque de manera oficial no hay un pronunciamiento por parte del gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez encaró las críticas en su contra a través de sus historias de Instagram.En una de ellas, la funcionaria neoleonés asegura que después de la convivencia con Emilio y tras haberlo difundido en sus redes, suman 421 familia en proceso para sumarse al programa de acogimiento familiar, cuando el viernes apenas eran 100.Lo anterior, de acuerdo con la influencer, la deja satisfecha con su labor de difusión.La otra respuesta de Mariana Rodríguez vino a través de una captura de pantalla de un post de Facebook de Judith Cruz y en el cual la usuaria defiende el acogimiento y pide no confundirlo con una adopción temporal.En la publicación Sánchez explica que sólo algunas familias logran pasar el proceso de selección, pues se requiere cumplir varios requisitos, entre ellos, pasar un curso para saber si están capacitados para atender las necesidades de los menores."Algo muy curioso es que, incluso los regalos son elegidos, no puedes desbordarte de amor o dar regalos que causen controversia entre los demás compañeros; esto sólo es un poco de entre muchas otras cosas en las cuales fuimos instruidos previo a su llegada", se lee en la publicación.Asimismo, defendió la acción del matrimonio ya que le permiten a un menor conocer otros contextos que no son de violencia."¿Cuántos se cuelgan de cosas y no hacen nada por amor al otro?, ¿cuántos son capaces de pensar en adoptar a un niño con una discapacidad?, ¿POR QUÉ REDIM NO EXIGE INDAGAR POR QUÉ ESOS NIÑOS estaban viviendo en condiciones terribles antes del gobierno de Samuel?. Les molesta que se promueva la adopción y se dé enfoque, aunque simbólicamente a niños que han sido olvidados por la sociedad"(sic), se lee en la captura de pantalla.

https://mundo.sputniknews.com/20211026/samuel-garcia-compara-a-mariana-rodriguez-con-lady-di-y-los-tuiteros-arremeten-1117534491.html

nuevo león

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, nuevo león, méxico, samuel garcía