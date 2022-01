https://mundo.sputniknews.com/20220118/la-justicia-belga-ordena-revisar-posible-extradicion-del-rapero-valtonyc-a-espana-1120448458.html

La Justicia belga ordena revisar posible extradición del rapero Valtonyc a España

La Justicia belga ordena revisar posible extradición del rapero Valtonyc a España

BARCELONA (Sputnik) — El Tribunal de Casación de Bélgica estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía belga contra la decisión de no extraditar al rapero... 18.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-18T16:08+0000

2022-01-18T16:08+0000

2022-01-18T16:08+0000

españa

europa

bélgica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1120448542_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_081e0eedbb3ba94395e30ede8bdb6a9e.jpg

Según explicó en sus redes sociales el abogado del artista, Gonzalo Boye, el tribunal "desestima el recurso de la Fiscalía de Gante por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y amenazas" pero envía la causa al Tribunal de Apelación "para que reformule su decisión solo por el delito de injurias a la Corona".El rapero Josep Miquel Arenas, de nombre artístico Valtonyc, huyó de España en 2018 a raíz de una condena de la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas en sus tweets y canciones.A finales de diciembre, el tribunal de Gante rechazó la entrega reclamada por el Tribunal Supremo de España tras consultar al Tribunal Constitucional belga, que declaró inconstitucional la ley de injurias a la Corona al considerarla contraria a la libertad de expresión.Con esta decisión, el Tribunal de Casación mantiene abierto el proceso judicial contra Valtonyc, que no será extraditado de inmediato, pero deberá volver a juicio en Gante.Es la tercera vez que la Justicia de Bélgica se pronuncia sobre la posible entrega del rapero.Esta fue denegada por primera vez en 2018 por un tribunal de primera instancia que consideró que no existía doble incriminación para los delitos por los que fue condenado en España, al no estar tipificados en Bélgica.

bélgica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, bélgica