Instituto Electoral de México rechaza que sea uno de los más caros del mundo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Instituto Nacional Electoral rechazó que sea uno de los organismos electorales más caros del mundo, como afirmó el presidente... 18.01.2022, Sputnik Mundo

"Ni las elecciones en México ni los organismos electorales, son los más caros del mundo", respondió el organismo en un posicionamiento difundido en redes socialesEl INE argumenta que son múltiples las tareas que el INE debe hacer para llevar a cabo los procesos electorales garantizando a toda la ciudadanía el ejercicio democrático del voto libre.Por ejemplo, solo el instituto mexicano tiene una base de datos como el Padrón Electoral, señala el organismo en su cuenta de Twitter con la etiqueta en la que plantea comparar #PerasConPeras.En México, el INE sí tiene esa obligación, representa alrededor del 30% de su presupuesto en el que rechaza que sean comparadas "peras con manzanas" como indica la expresión popular sobre cosas incomparables.El presidente presentó una tabla en la que el INE encabeza los gastos de organismos de América Latina con 1.318 millones de dólares anuales, delante de Colombia en segundo lugar con 247 millones de dólares en segundo lugar.Variedad de actividades del INEHay otras actividades que otras autoridades en el mundo no tienen e incrementan el gasto en elecciones, señala el INE con una lista de siete tareas.Esa acciones son: capacitación de funcionarios; impresión de listados nominales; instalación de casillas; impresión de materiales; fiscalización; y monitoreo de radio y televisión de la publicidad.El INE interviene en la organización de todas las elecciones en México, las federales, y las locales."Eso también incrementa su gasto año con año y no sólo en cada elección federal. Todos los años hay elecciones" de distintos niveles en el país latinoamericano.Las funciones del INE de México fueron definidas por el Poder Legislativo y los partidos representados en el Congreso federal.Por cierto, añade la serie de mensajes "el presupuesto de los partidos políticos, aunque se le carga al INE, lo define la Constitución, el Instituto no lo puede modificar y no ha sido cuestionado por nadie en los últimos días".Los salarios del órgano de dirección y los mandos medios directivos del INE "son 121 y no 1.336 como se ha dicho equivocadamente", prosigue la institución.El asunto de los niveles de salarios mayores al presidente López Obrador "forma parte de diversas controversias constitucionales promovidas, conforme a derecho, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación"; y el fondo de la cuestión está todavía en el máximo tribunal.La legislación aprobada por la Cámara de Diputados considera que el ingreso de consejeros está exento de los topes que señala la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que rige el salario del Poder Ejecutivo y no del organismo autónomo electoral.López Obrador llamó a cuidar al prestigio del INE, pues consideró que "se ve mal que consejeros peleen por dinero" solicitado para organizar una consulta sobre revocación de mandato que promueve él mismo y el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional.El mandatario que goza de niveles de popularidad que rondan el 60% en encuestas lamentó que los directivos del INE aparezcan como "ambiciosos" defendiendo sus elevados ingresos, a pesar de que hay recursos suficientes para organizar ese referendo.El INE solicitó más de 85 millones de dólares para realizar ese referendo conforme a las normas establecidas en la Ley, mientras que el Ejecutivo diseñó un plan de austeridad para el presupuesto del INE, recomendación que no está obligada a cumplir la entidad autónoma del Estado.El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) alcanzó el lunes el 90% de las firmas requeridas para solicitar un referendo revocatorio de mandato "por pérdida de confianza" como indica la pregunta establecida en ley.El oficialismo espera que la popularidad del presidente sea ratificada en abril próximo.

