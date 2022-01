https://mundo.sputniknews.com/20220118/evo-morales-2025-el-posible-retorno-que-tensiona-al-oficialismo-boliviano-1120468503.html

¿Evo Morales 2025? El posible retorno que tensiona al oficialismo boliviano

LA PAZ (Sputnik) — "Volveré y seré millones", proclamó en el siglo XVIII el caudillo indígena Tupac Katari poco antes de ser descuartizado por los... 18.01.2022, Sputnik Mundo

La frase ganó inusitada difusión durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), cuando las mayorías "originarias" obtuvieron espacios de poder político sin precedentes en el país, y ahora parece que, literalmente, quien quiere volver a la Presidencia es el derrocado líder indígena y cocalero.Eso dicen informalmente políticos, líderes sociales y sindicalistas, y lo mencionan analistas como explicación de las crecientes tensiones que enfrenta el presidente Luis Arce, militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lidera Morales, tras cumplir dos meses del segundo año de su gestión quinquenal.Nadie admite ni descarta la posibilidad de que Morales busque de nuevo la Presidencia de Bolivia, mientras el exgobernante no muestra ni la más remota señal de que pretenda dar por finalizada su carrera política, sino todo lo contrario.Hacia 2025En los días previos a la celebración del Día del Estado Plurinacional -22 de enero, aniversario de la primera asunción presidencial de Morales- el MAS parece una jaula de loros por el ruido y hasta actitudes con que sus sectores reclaman poder de decisión en una recomposición del gabinete ministerial que el mismo Arce tarda en confirmar."A simple vista parece una pugna por el poder inmediato en el Gobierno, o una suerte de cuoteo, pero tal vez la explicación de fondo sea que se están definiendo posiciones a más largo plazo", dijo a la Agencia Sputnik el analista Gonzalo Balcázar.Docente de ciencia política en la estatal Universidad San Andrés, Balcázar advirtió que el Gobierno de Arce parece haberse encontrado "anticipadamente" con presiones de su propio partido, propias de un proceso electoral, que podrían forzar al gobernante a definir o revelar pronto sus intenciones hacia los próximos comicios.La Constitución permite una eventual reelección de Arce pero habilita también a Morales, quien fue derrocado en 2019 tras buscar un polémico cuarto mandato consecutivo."En el alboroto oficialista que los medios transmiten destaca sin embargo algo que la oposición quisiera ignorar: el MAS ha tenido y sigue teniendo una intensa vida interna, en la que las disputas a veces se tornan inclusive violentas, pero aun así es el partido con más debate interno", dijo Balcázar.Tendencias internasPor su parte, el politólogo Marcelo Silva se refirió a las diferencias internas del oficialismo y a la importancia de la configuración del gabinete.En declaraciones a la cadena radial Éxito, Silva explicó que esta importancia se debe a que "la acción gubernamental tiene que contribuir al objetivo político, que sin duda alguna desemboca en el 2025, en un nuevo proceso electoral y la posibilidad de reelección de Arce o un cambio de candidato".Estas diferencias por la conformación del gabinete responden a "una disputa por la gestión política del Gobierno en los próximos años, (porque) dentro del MAS existen tendencias que tratan de darle un norte político a la gestión"."Una tendencia indudablemente es la que trata de establecer que el norte político del Gobierno y del MAS debe ser la reelección o repostulación de Evo Morales o la vuelta de Evo a ser candidato el 2025; para eso se necesitan cambios en ciertas estructuras gubernamentales que tienen que hacer un trabajo político, con personas afines a esta idea", dijo el especialista.Silva apuntó que otra tendencia, que podría ser considerada como de "renovación política", estaría encabezada por el vicepresidente David Choquehuanca, excanciller de Morales y figura del pueblo aymara del altiplano, quien disputó con Arce la candidatura presidencial masista en 2020.Una tercera tendencia estaría constituida por los movimientos sociales que buscan más espacios de poder en el Gobierno, añadió.Balcázar observó que podría considerarse además la existencia de grupos masistas que quisieran que la renovación se exprese en una eventual reelección de Arce."Creo que en el fondo estas pugnas de espacios de poder están apuntando a quién va a ser el candidato del MAS en 2025, y Evo aparece como figura y centro de controversia en ese sentido, porque al parecer hay sectores masistas que apuestan a esa posibilidad y quieren convertirla en un hecho de trabajo político de este gobierno", explicó Silva."El jefe del partido es Evo (...). No son días muy felices para el presidente Luis Arce, debe estar con mucha presión para conformar un gabinete buscando equilibrio tratando de conformar a todos, y eso no es fácil", concluyó.¿División?Morales evitó hasta ahora revelar sus planes políticos personales, y, asumiendo el papel de jefe del MAS, acusó a la derecha opositora de buscar la división del oficialismo con supuestas intrigas y una campaña de medios opositores."La derecha, eterna perdedora frente al MAS en elecciones nacionales, intenta dividirnos con intrigas y rumores. Hago un llamado a nuestra militancia a no prestarse a ese juego y mantener la unidad como base de la defensa del gobierno de nuestro hermano Luis Arce", publicó el exmandatario en Twitter.Pero el mismo Morales había sugerido públicamente la semana pasada a Arce que debería "mejorar" su gabinete, sosteniendo que el equipo gubernamental necesitaba "técnicos (y) juristas, pero especialmente un gabinete político, para una perfecta evaluación y lectura política para una buena gestión".Morales aseguró que el MAS está "sólidamente unido" y negó la existencia de los llamados "bloque Evo", "bloque Lucho" y "bloque Choquehuanca".Sin embargo, en lo que Balcázar consideró "una primera propuesta con fines electorales", Morales lanzó esta semana la idea de convocar a una nueva Asamblea Constituyente para reformar la carta magna que él mismo promulgó en 2009."Esa idea no es para que la desarrolle el Gobierno de Arce, solo puede ser parte de una propuesta electoral", dijo el analista.La Constitución de 2009, por la cual Bolivia pasó de ser República a Estado Plurinacional, fue uno de los principales resultados políticos del primer Gobierno de Evo Morales.

