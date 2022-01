https://mundo.sputniknews.com/20220118/el-secretario-genetal-de-la-otan-invita-a-sus-aliados-y-a-rusia-a-continuar-las-negociaciones-1120445583.html

El secretario genetal de la OTAN invita a sus aliados y a Rusia a continuar las negociaciones

El secretario genetal de la OTAN invita a sus aliados y a Rusia a continuar las negociaciones

BRUSELAS (Sputnik) — El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, propuso a Rusia y a los miembros de la Alianza Atlántica a continuar con las... 18.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-18T15:17+0000

2022-01-18T15:17+0000

2022-01-18T15:17+0000

internacional

rusia

otan

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106800/27/1068002731_0:114:2000:1239_1920x0_80_0_0_bcba69970a381ca3b5ae308b667856ec.jpg

"Hoy [el 18 de enero] invité a Rusia y a los aliados de la OTAN a participar en una serie de reuniones en un futuro próximo en el marco del Consejo Rusia-OTAN, para discutir nuestras preocupaciones, pero también para escuchar las preocupaciones rusas", declaró Stoltenberg durante una conferencia de prensa conjunta en Alemania con el canciller Olaf Scholz.Subrayó que la prioridad ahora es avanzar en la vía política y que los aliados de la OTAN están dispuestos a reunirse con Rusia de nuevo.También destacó que la "prioridad de la OTAN es prevenir un ataque militar contra Ucrania".Desde Moscú denuncian que los países de la OTAN, entre ellos EEUU, están acumulando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas y en los últimos años aumentaron sus acciones disruptivas. A su vez, en Occidente se acusa a Rusia de planificar una incursión en Ucrania, algo que Moscú califica de absurdo.Rusia exige a EEUU y a la OTAN, en su conjunto, garantías creíbles y vinculantes de que no emplazarán misiles de ataque cerca de sus fronteras, en particular en Polonia y Rumanía.Washington cuenta ya con una base militar en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y otra en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las antiguas repúblicas soviéticas, en especial Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, otan, jens stoltenberg