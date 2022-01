https://mundo.sputniknews.com/20220118/el-expresidente-kazajo-nazarbaev-asegura-que-no-ha-abandonado-el-pais-1120432459.html

El expresidente kazajo Nazarbáev asegura que no ha abandonado el país

El expresidente kazajo Nazarbáev asegura que no ha abandonado el país

MOSCÚ (Sputnik) — El expresidente de Kazajistán Nursultán Nazarbáev declaró que no ha abandonado el país, en su primer mensaje a la nación desde el inicio de... 18.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-18T11:44+0000

2022-01-18T11:44+0000

2022-01-18T12:23+0000

internacional

kazajistán

nursultán nazarbáyev

kasim-yomart tokaev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/14832/09/148320904_0:148:2376:1486_1920x0_80_0_0_87fac992c61ecce3c98f04f3b4bc7508.jpg

"En estos momentos estoy disfrutando de la jubilación en la capital de Kazajistán, no me he ido a ninguna parte", dijo en un vídeo publicado en la red social Twitter.El exlíder kazajo subrayó que el presidente actual, Kasim-Yomart Tokaev, tiene todo el poder.Agregó que pronto será electo el presidente del partido gobernante Nur Otan.La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo, que más tarde derivaron en disturbios masivos, saqueos y ataques armados contra establecimientos públicos.El 5 de enero, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokaev, aceptó la dimisión del Gobierno, asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional –cargo ocupado antes por Nazarbáev–, caracterizó la situación como un intento de socavar la integridad del Estado kazajo e informó que pidió ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) "para eliminar la amenaza terrorista".La OTSC respondió de inmediato a su solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.El 13 de enero, la OTSC dio por concluida su misión de paz en Kazajistán y procedió a una retirada gradual señalando que se completará en diez días.Fundada en 2002, la OTSC incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.

kazajistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazajistán, nursultán nazarbáyev, kasim-yomart tokaev