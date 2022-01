https://mundo.sputniknews.com/20220118/el-desgaste-johnson-al-frente-del-gobierno-del-reino-unido-1120453985.html

El desgaste Johnson al frente del Gobierno del Reino Unido

El desgaste Johnson al frente del Gobierno del Reino Unido

18.01.2022

Para el director de Asuntos Públicos en la asesoría legal BDB Pitmans, el escándalo de las fiestas y encuentros sociales en la residencia de la jefatura de Gobierno durante la pandemia ha empujado a Johnson hasta el precipicio. Johnson trata de salvar su prestigio y su posición mientras aguarda el resultado de la investigación sobre los eventos sociales que se repitieron en Downing Street pese a las restricciones para contener el coronavirus. Pero la presión no cesa y la soga se aprieta incesantemente entre un goteo de revelaciones que está demorando la conclusión del informe de Sue Gray, respetada funcionaria de alto grado.¿Quién dice la verdad?Dominic Cummings, principal asesor del primer ministro hasta su destitución en otoño de 2020, le acusa abiertamente de mentir al Parlamento y al resto de la nación. El estratega de la campaña del Brexit asegura que él mismo alertó a Johnson que una fiesta en el jardín de su residencia, a la que se invitó a cien personas y acudieron más de 40, quebraría las reglas del COVID-19.El mandatario conservador se reafirmó en su línea de defensa, tras casi una semana de silencio. Cuestionado por Sky News este martes, se ajustó a su declaración parlamentaria de que creyó que se trataba de un "evento de trabajo". "Digo categóricamente que nadie me dijo, nadie comentó que iba en contra de las reglas, que estábamos haciendo algo que no fuera un evento de trabajo", se excusó.La justificación desató un sinfín de memes y comentarios sarcásticos en las redes sociales. "La idea de que no sabía lo que hacía es absurda y poco realista", coincide Thomson. El analista subraya que "esta crisis es diferente" a polémicas previas, ya fueran en torno a patronaje, conflictos de interés o relaciones sexuales de Johnson.Ciudadania furiosa"Le afecta directamente y se centra en su personalidad. Todo el mundo hizo sacrificios, guardó cuarentena, se ausentó del puesto de trabajo y no vio a sus colegas durante meses. Tampoco se reunió con familiares ni asistió a funerales, mientras que él hizo aparentemente lo que le vino en gana", compara el experto antes de concluir que "a la gente no le gusta ni le parece aceptable".Downing Street sustituyó al pub y los clubs nocturnos que echaron la persiana por orden de la administración tory. Aun así, el mandatario conservador podría sobrevivir a la investigación de Gray, cuya misión se limita a exponer los hechos sin atribuir culpabilidades ni responsabilidades."El informe solo es el punto de partida. Luego vienen las elecciones municipales de mayo, el momento, para mí, de máximo peligro", opina el directivo de BDB Pitmans. Un varapalo en las urnas pondría entre las cuerdas a Johnson, cuyo gancho se deriva precisamente de sus sucesivas victorias electorales, como alcalde de Londres, en el referéndum del Brexit y las legislativas de 2019.Resiliencia y autoestimaEn el otro plato de la balanza está la capacidad de Johnson para levantarse de las cenizas. Su carrera ha estado salpicada por irregularidades, despidos y comentarios insultantes. Perdió su plaza en el diario The Times por falsear la identidad de sus fuentes, le echaron del "gobierno en la sombra" por mentir a su jefe y líder conservador sobre una relación extramarital, insultó a la población de Liverpool, engañó al electorado sobre el Brexit … pero superó cada crisis y alcanzó la meta de Downing Street en 2019.Johnson corre el peligro de ser el más efímero primer ministro de las últimas décadas. Su antecesora, Theresa May, gobernó durante 1.095 días, justo por encima de las 1.049 jornadas que el laborista Gordon Brown estuvo en el poder. Sería una humillación extrema contra la que pelea asumiendo ignorancia y responsabilizando a los demás del descontrol en su oficina. "Trata de hundir a todos con él … le conviene que la gente desconfíe de los políticos, lo cual no es bueno para la política ni para el gobierno".

