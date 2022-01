https://mundo.sputniknews.com/20220118/denuncian-paralizacion-de-consejo-de-participacion-de-ecuador-por-falta-de-fondos-1120423344.html

Denuncian paralización de Consejo de Participación de Ecuador por falta de fondos

Denuncian paralización de Consejo de Participación de Ecuador por falta de fondos

QUITO (Sputnik) — La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador, conocido como quinto poder del Estado, Sofía... 18.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-18T00:36+0000

2022-01-18T00:36+0000

2022-01-18T00:36+0000

américa latina

ecuador

consejo de participación ciudadana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107252/60/1072526004_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a81548396684a46737c9a28f645a30ad.jpg

El presupuesto del CPCCS para este año asciende a siete millones de dólares, precisó la funcionaria.De acuerdo con la Constitución vigente, el CPCCS debe designar, a través de comisiones ciudadanas, al fiscal General del Estado, el contralor General del Estado, el defensor del Pueblo, el defensor Público, así como los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral.Además, escoge de ternas enviadas por el Ejecutivo, al procurador General del Estado, así como a los superintendentes de Compañías, de Bancos y de Telecomunicaciones.También, designa a los miembros del Consejo de la Judicatura a partir de ternas enviadas por funciones e instituciones del Estado.La titular del organismo dijo que no existe una razón específica por la cual cuatro miembros del pleno (hacen mayoría) del CPCCS se oponen a la aprobación del presupuesto de la institución.Por ello, consideró que hay un plan para boicotear al Consejo para obstaculizar la designación de autoridades.En esa línea, Almeida alertó al país sobre intereses políticos que quieren apoderarse de la institución con el respaldo de grupos de poder, aunque no mencionó ningún nombre.A la vez, hizo un llamado a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para que vigile esas acciones y que no se permita una designación de autoridades a dedo.Al momento, están en proceso de designación los titulares de las defensorías del Pueblo y Pública, la Contraloría, así como la renovación parcial del CNE y del TSE; y la proclamación del nuevo superintendente de Compañías.

https://mundo.sputniknews.com/20211207/parlamento-de-ecuador-ratifica-observaciones-a-proforma-presupuestaria-2022-1119083441.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, consejo de participación ciudadana