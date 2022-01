https://mundo.sputniknews.com/20220118/ciudad-uruguaya-levanta-medidas-anticovid-porque-no-hay-voluntad-de-cumplirlas-1120460499.html

Ciudad uruguaya levanta medidas anti-COVID porque "no hay voluntad" de cumplirlas

La localidad de Sarandí del Yí, en el departamento de Durazno —en el centro del país— tomó una decisión poco ortodoxa en plena pandemia: levantar las medidas... 18.01.2022, Sputnik Mundo

Así lo definió el Comité de Emergencia de la localidad, que a través de un comunicado dió a conocer la marcha atrás en cuanto a las medidas preventivas ante la propagación del COVID-19.El documento informa que "se levantan las medidas establecidas con anterioridad, debido a que no hay voluntad por parte de toda la población y los grupos sociales que integran la misma en el cumplimiento".Para las autoridades, a partir de esta resolución "queda a la responsabilidad de cada persona cumplir con las medidas sanitarias establecidas a nivel nacional y el cuidado de su salud".Extiende también el agradecimiento al equipo de salud por el "apoyo, entrega y dedicación" dentro y fuera del horario laboral.La localidad, de poco más de 7.000 habitantes, había suspendido varias actividades a comienzos de 2022 debido al aumento de casos de COVID-19 que experimenta Uruguay. Óscar Reyes, alcalde suplente de la ciudad, explicó a Radio Sarandí que las nuevas restricciones incluían la prohibición de público en torneos locales de fútbol y en otros eventos realizados en espacios cerradosReyes dijo que las medidas "fueron restrictivas para el momento" pero con la intención era frenar un aumento exponencial de casos.Tras 10 días de aplicación y 400 casos activos, el comité debía tomar la decisión de prorrogar o no las precauciones y optó por no hacerlo debido a que consideran que no se cumplió el objetivo trazado. Por el contrario, los casos continuaron aumentando en la ciudad.

