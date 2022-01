https://mundo.sputniknews.com/20220118/asi-troleo-el-gobernador-panista-de-aguascalientes-a-amlo-en-plena-mananera--video-1120440191.html

Así troleó el gobernador panista de Aguascalientes a AMLO en plena mañanera | Video

El gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, troleó al presidente de México, Andrés Manuel López, durante su conferencia de prensa de este 18 de... 18.01.2022, Sputnik Mundo

Como parte de la conferencia de prensa diaria del mandatario mexicano desde Palacio Nacional se realizaron enlaces en vivo en diversos estados para hablar sobre la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19. La ronda de enlaces comenzó con Veracruz, en donde gobierna Cuitláhuac García, militante de Morena, el partido fundado por López Obrador; sin embargo, la tecnología hizo de las suyas y el enlace no pudo emitirse correctamente. Al llegar el turno de Aguascalientes, en donde gobierna el panista Martín Orozco, el mandatario estatal no dudó en señalar que en el estado sí hubo audio. "Aquí sí hay audio, hay desarrollo y hay bienestar", sentenció Orozco, lo que causó la risa de los presentes en el recinto donde se encontraba el gobernador, así como de sus acompañantes en el enlace. Aunque se volvió a intentar a hacer el enlace en vivo desde Veracruz, este no se logró. "Tal vez por teléfono, Cuitláhuac es perseverante", aseveró López Obrador.

