AMLO respalda a la titular de Educación ante sanciones electorales: "Hay una campaña en su contra"

AMLO respalda a la titular de Educación ante sanciones electorales: "Hay una campaña en su contra"

Las críticas que se ejercen contra la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, Delfina Gómez, constituyen una campaña en su contra y son... 18.01.2022, Sputnik Mundo

"Quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina, la conozco desde hace bastante tiempo. Esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo, me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del Gobierno federal", defendió."Hay una campaña en su contra muy injusta y, para que se tengan los antecedentes, esa denuncia en su contra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México", declaró el mandatario en la conferencia matutina de este martes 18 de enero.Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) impusiera una multa al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por 4 millones 529.000 pesos tras determinar que el ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, retuvo de manera irregular un porcentaje de los sueldos de sus trabajadores, el fallo fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).Las retenciones se realizaron entre 2013 y 2015, cuando Gómez era titular de la alcaldía mexiquense.Esta situación ha sido criticada por distintos políticos y periodistas en la conversación pública mexicana, como el editorialista de La Jornada Julio Hernández "Astillero", quien incluso consideró que Gómez debe renunciar a la SEP.López Obrador rechazó estos comentarios, los consideró intencionados políticamente y reiteró su respaldo y confianza a la funcionaria federal, además de asegurar que su buena gestión como alcaldesa le permitió ganar una diputación federal."La maestra ganó la presidenta municipal de Texcoco e hizo una labor muy buena, tan es así que terminando como presidenta municipal fue candidata a diputada federal de Texcoco, de todo el distrito, y ganó. Si hubiese hecho un mal trabajo como presidenta municipal no hubiese ganado la diputación federal", argumentó el mandatario.La denuncia presentada en 2017, cuando Gómez buscó la gubernatura del Estado de México como abanderada de Morena, ahora se retoma quizás porque están próximas las nuevas elecciones en esa entidad, especuló López Obrador. Aquella elección la ganó el priista Alfredo del Mazo, cuyos padre y abuelo también fueron gobernadores del Estado de México por el mismo partido. Además, en toda su historia la entidad no ha sido gobernada por un partido diferente al Partido Revolucionario Institucional (PRI).Recordó que Gómez no militaba en ningún partido, sino que se dedicaba a la administración educativa cuando se la invitó a participar como aspirante a la alcaldía de Texcoco."Ella sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa, nada que ver con los que han actuado como secretarios de Educación Pública en otros tiempos, es cosa nada más de ver dónde viven los de antes y dónde vive la maestra, que es una gente honesta", comparó.

