AMLO acusa que amenaza del PRI de expulsar a posibles embajadores es "ruda" y "poco política"

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso a dos exgobernadores del PRI para forma parte del sistema exterior mexicano, el... 18.01.2022, Sputnik Mundo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció este lunes 17 de enero diversas propuestas del ejecutivo para renovar la representación de México en el exterior, entre quienes figuran la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich y el exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa, ambos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)."Su militancia está sujeta a los estatutos del partido, de aceptar la propuesta del gobierno de Morena estarían incumpliéndolos, provocando sanciones internas, incluida la expulsión", advirtió el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, tras el anuncio de la cancillería.Las declaraciones del líder priista fueron consideradas por López Obrador como poco tolerantes y poco políticas, además de defender sus propuestas diplomáticas como representativas de la pluralidad política del país."Aunque es un asunto de un partido y respeto también esa decisión, pero se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose. Como se decía antes: ‘se puede vender el trabajo, pero no la conciencia’, no es el caso, ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México", declaró en la conferencia matutina de este martes 18 de enero.Conversando con Pavlovich en alguna visita a Sonora como presidente, ella le externó su deseo de hacer carrera diplomática, relató López Obrador.Y también destacó que siempre tuvo un buen entendimiento con el exgobernador priista de Campeche, a quien consideró un hombre serio, mayor.Cuestionado también por proponer al historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá a pesar de que tiene acusaciones de violencia sexual, el mandatario aseguró que es un buen profesional y que no adelantará estimaciones antes de la presentación de pruebas."En el caso de Pedro Salmerón, es un historiador de primera, él es doctor en historia, es una gente muy preparada, por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas, para no adelantarnos", describió López Obrador.

