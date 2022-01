https://mundo.sputniknews.com/20220118/acercamiento-entre-rusia-y-alemania-1120456242.html

¿Acercamiento entre Rusia y Alemania?

¿Acercamiento entre Rusia y Alemania?

Rusia-Alemania: hay discrepancias de enfoques, pero también voluntad de superarlas. Primer año de Joe Biden como presidente. Los múltiples frentes de EEUU

Cumbre Rusia-Alemania en MoscúHay discrepancias de enfoques hacia distintos problemas de la actualidad, pero también hay voluntad de superarlas. Es la conclusión a la que se puede arribar tras las negociaciones que celebraron este martes en Moscú el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su par de Alemania, Annalena Baerbock.Al dar la bienvenida a la nueva jefa de la diplomacia germana y su comitiva, Lavrov, destacó que aprecia mucho la posibilidad de sostener esta reunión apenas unas semanas después de que fuese formado el nuevo Gobierno de Alemania."Desde luego que desearíamos ver nuestras relaciones en un estado más constructivo, que estén apuntadas a dar solución a los problemas acumulados con todos los miembros del nuevo gabinete" dijo Lavrov al reiterar el interés invariable de Rusia de mantener con Alemania buenas relaciones basadas en los principios de respeto mutuo e igualdad, y tomando en consideración los intereses de cada una de las partes.Asimismo, el canciller ruso expresó su agradecimiento a su par germana por el mensaje que Baerbock le dirigió el pasado 10 de enero, un mensaje expresado en tonalidad positiva: "Desearía destacar su tesis de unos lazos históricos seculares que unen a los pueblos de Rusia y Alemania, así como la responsabilidad conjunta por el desarrollo exitoso de las relaciones bilaterales. Comparto completamente esta sintonía y espero que nuestro trabajo hoy se desarrolle en esta tonalidad".A su turno, Annalena Baerbock, manifestó su felicidad por visitar por primera vez la capital rusa. "Desearía subrayar en el marco de mi visita cuán importantes son las relaciones con la Federación de Rusia para el nuevo Gobierno federal y para mí personalmente. No hay alternativa a unos lazos buenos y estables entre Berlín y Moscú. Desearía poder dar continuación al trabajo en esta dirección y lo digo en nombre de todo el Gobierno federal. La profundidad de los lazos históricos entre nuestros dos países, durante mi primera visita a Moscú me dio razón para depositar una ofrenda floral a la tumba del Soldado Desconocido", manifestó la jefa de la diplomacia alemana.Añadió que la profundidad de los lazos históricos y las relaciones entre Alemania y Rusia suponen al mismo tiempo un dolor, pero matizó que "también es una tarea y un encargo a todos los que forman nuestra política hoy, mañana y para las generaciones venideras, es una meta -conseguir una reconciliación entre nuestros países y pueblos".Los múltiples frentes de EEUU, un "preámbulo" de su derrota definitivaNo hay ningún lugar en el planeta en el que EEUU no esté peleando –de distintas formas– con quienes considera sus adversarios, un enorme despliegue –"costosísimo" y "agresivo"– que refleja su "gran desesperación de estar perdiendo el poder hegemónico", según el analista político Luis Varese.En declaraciones a Sputnik, el también periodista constató que EEUU tiene puestos "sus ojos y garras", desde Rusia y China, hasta en Latinoamérica, donde la intención en este último caso es dar "una respuesta muy fuerte" a sus "nuevas democracias que han ido surgiendo, que son democracias, progresistas algunas, socialistas otras, y revolucionarias algunas".Al mismo tiempo, en el plano regional, está aumentando su presión sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde su gran 'pecado' es constituir un "ejemplo de la dignidad y de la independencia ante la hegemonía estadounidense", ante lo cual Occidente adoptó una estrategia "vergonzosa".En este contexto, resaltó el contraste que representa el accionar de Moscú y Pekín, donde "se ve su humanismo y su respeto por la paz mundial", así como su empeño en "encontrar soluciones" negociadas.Según el experto, EEUU es impotente ante "una redefinición geopolítica mundial" protagonizada por Rusia y China, donde las "agresiones sucesivas" de Washington y sus "grandes despliegues militares" son un "preámbulo" de la derrota definitiva de la potencia norteamericana.Inteligencia rusa revela campaña de Occidente para frustrar los Juegos de Pekín"Una campaña a gran escala" para desacreditar a los Juegos Olímpicos de Pekín, que se desarrollarán entre los días 4 y 20 del próximo mes de febrero. Es la que están llevando a cabo EEUU y sus aliados, según acaba de denunciar el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, al resaltar que Moscú posee "amplia información" sobre el protagonismo del Departamento de Estado norteamericano en "coordinar la actividad antichina de las ONG y los medios bajo su control en lo concerniente al tema olímpico".Cabe recordar que EEUU fue el primer país en anunciar, a principios de diciembre pasado, que no enviará una delegación oficial a la cita olímpica en Pekín, si bien aclaró que el boicot diplomático no restringirá la participación de los atletas norteamericanos en las actividades deportivas. El pretexto son los "enormes abusos de los derechos humanos y atrocidades" que supuestamente están cometiendo las autoridades chinas, según afirma Washington. A este boicot se unieron –vaya coincidencia– países como Australia, el Reino Unido y Canadá.Basta con echar un breve vistazo sobre los titulares de la prensa dominante para constatar una gran campaña mediática contra este evento deportivo. La agencia Associated Press esribe en su reciente artículo que "estos Juegos" son "traicioneros para los grandes patrocinadores, que intentan mantenerse callados sobre el historial de abuso de derechos humanos de China y salvaguardar los 1.000 millones de dólares que han desembolsado al Comité Olímpico Internacional".Por su parte, Human Rights Watch señala que "los principales patrocinadores corporativos del Comité Olímpico Internacional deben explicar públicamente cómo están usando su posición de influencia para abordar las violaciones de derechos humanos en China en el período previo a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022"."El incumplimiento de las autoridades chinas con los compromisos vinculados con derechos que se asumieron para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de verano de 2008, sumado a la represión cada vez mayor ejercida desde aquel momento, dejan en claro que no puede esperarse que el Gobierno respete los derechos humanos en relación con los Juegos de Invierno de 2022", se lee en el portal de esta ONG, donde se reitera que los patrocinadores "deben ejercer presión sobre el Comité Olímpico Internacional para que adopte una política de derechos humanos orientada a identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por cualquier impacto adverso para los derechos humanos que tenga lugar en todas las operaciones y todos los eventos olímpicos, incluidos los Juegos de Invierno de Pekín 2022".Mientras, en la web de Amnistía Internacional acaba de difundirse un llamamiento de su investigador sobre China, Alkan Akad, donde dice lo siguiente: "No debemos permitir que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín sean una mera oportunidad de lavado de imagen a través del deporte para las autoridades chinas, y la comunidad internacional no debe convertirse en cómplice de un ejercicio de propaganda".Un reportaje para la CNN de su periodista David Culver va en la misma línea, repitiendo, casi textualmente, lo citado anteriormente, al tiempo que su autor hasta llega a volver a plantear la supuesta responsabilidad china en el origen y la propagación del virus.Respecto al COVID-19, es clara la intención de la prensa y las ONG controladas por Occidente de espantar ante la situación pandémica en China. En tono alarmante, el diario español ABC informa de "la aparición del primer caso de la variante ómicron del coronavirus en la capital del país, Pekín, a menos de tres semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno y en medio de numerosos brotes declarados durante las últimas semanas en las regiones adyacentes". Este tono alarmante se percibe también en el siguiente reportaje de la cadena France 24.Un pánico que contrasta mucho con la tranquilidad que exhiben líderes como el presidente ruso, Vladímir Putin, quien "viajará a Pekin el 4 febrero" para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos, según anunció hace unos días el canciller Serguéi Lavrov. Comunicó, asimismo, que, ese mismo día se llevarán a cabo negociaciones de alto nivel, que abarcarán todas las esferas de las relaciones bilaterales.Rubén Darío Gutiérrez, un venezolano que teje puentes entre Latinoamérica y RusiaSu vínculo con Rusia viene desde las escuchas en los años setenta, siendo joven, de la antigua Radio Moscú, una relación que siguió creciendo y hasta le llevó a estudiar y trabajar en el gigante euroasiático. Ahora se dedica a un proyecto periodístico para "dar a conocer la realidad rusa" en Iberoamérica.Es la historia del venezolano Rubén Darío Gutiérrez, cuyas redes sociales se convirtieron en una excelente fuente de información sobre diferentes aspectos de un país del que "hay muchas cosas que decir", tocando temas relativos a su política, economía, cultura o historia, entre otros.En declaraciones a Sputnik, Darío Gutiérrez indicó que su primer contacto directo con Rusia se produjo a la edad de 16 años, cuando recibió una carta de Radio Moscú –de la cual es sucesor el programa 'Octavo Mandamiento' de Sputnik– en respuesta a su mensaje de saludo que había enviado al equipo de la legendaria emisora con sede en la capital rusa."Fue la primera carta que recibí en mi vida, una gran emoción que no voy a olvidar nunca", señaló Darío Gutiérrez, quien posteriormente viajó a la antigua URSS para estudiar en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, y regresó al país ya en el siglo XXI para formar parte de la misión diplomática de la nación caribeña ante el Kremlin.Al volver a Venezuela, Darío Gutiérrez se dedicó recientemente a aprovechar su excelente conocimiento de Rusia y de su idioma para traducir y difundir para el mundo hispanohablante las informaciones de relevancia sobre este país, una idea que surgió de la "necesidad", tanto de "cubrir" la "falta de información", como también de hacer frente a la "desinformación" que busca sembrar el "rechazo" y la "fobia" a la nación."Nuestros países tienen que tener un mayor acercamiento en materia comercial: no es que solamente que Rusia nos pueda vender tales o cuales productos, sino que también de este lado vayan productos hacia Rusia, ya que tenemos mucho que vender a su mercado que es bastante amplio. Eso hay que explorarlo, y para hacer esto por supuesto que tenemos que tener conocimiento de Rusia, que nos podamos entender de la mejor manera y que estas relaciones sean beneficiosas para ambas partes", subrayó Darío Gutiérrez.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

