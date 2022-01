https://mundo.sputniknews.com/20220117/walmart-quiere-su-propia-criptomoneda-y-hasta-vender-productos-virtuales-1120413705.html

Walmart quiere su propia criptomoneda y hasta vender productos virtuales

Walmart quiere su propia criptomoneda y hasta vender productos virtuales

La compañía estadounidense Walmart está interesada en ingresar a la revolución tecnológica de las criptodivisas, que cada vez acaparan más ramas productivas en... 17.01.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con documentos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, el gigante del comercio minorista alista una estrategia para crear su propia criptomoneda, así como un conjunto de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés). El 30 de diciembre de 2021, la empresa fundada por Sam Walton entregó a las autoridades del país norteamericano "casi una docena" de peticiones para lanzar nuevas marcas. En estos papeles queda registro de sus planes para formar parte del mundo cripto, informó la cadena CNBC. No sólo eso. Walmart también se plantea la posibilidad de producir y vender bienes virtuales como ropa, electrodomésticos, productor deportivos, juguetes y todo tipo de artículos para cuidado personal.Aunque no se pronunció directamente sobre sus intenciones de crear marcas nuevas relacionadas con el metaverso o lanzar su propia criptomoneda, Walmart aseguró en un comunicado que sí está "explorando continuamente cómo las tecnologías emergentes pueden dar forma a las futuras experiencias de compra". Josh Gerben, abogado especialista en negocios y marcas, dijo en entrevista con CNBC que, desde que Facebook anunció la creación de un metaverso, muchas compañías de negocios mucho más tradicionales —como lo es el comercio minorista— buscan la forma correcta para no quedarse fuera de la revolución tecnológica y financiera que representa la blockchain. "Hay mucha planificación tras bastidores sobre cómo van a ingresar en el universo de las criptomonedas, y cómo van a entrar en el metaverso y el mundo virtual que parece que va a llegar o que ya está aquí", señaló Gerben. La familia Walton, considerada una de las más ricas de Estados Unidos y del mundo, ha recaudado 2.100 millones de dólares gracias a la venta de acciones de Walmart, compañía de la que posee la mayoría de las acciones.

