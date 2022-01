https://mundo.sputniknews.com/20220117/senadora-rusa-la-crisis-entre-moscu-y-occidente-amplia-los-intereses-rusos-en-latinoamerica-1120400568.html

Senadora rusa: la crisis entre Moscú y Occidente amplía los intereses rusos en Latinoamérica

MOSCÚ (Sputnik) — Las tensiones entre Rusia y Occidente amplían los intereses rusos en América Latina, declaró a Sputnik la senadora rusa Olga Kovitidi, que... 17.01.2022, Sputnik Mundo

Previamente el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que en la situación actual Rusia piensa en su seguridad, pero, en lo referente al posible despliegue de la infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela, no se puede olvidar que se trata de países soberanos.La senadora recordó que Moscú cuenta con aliados políticos confiables y leales en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.Según la senadora, se trata, en particular, de las esferas tecnológicas, incluida la producción de hidrógeno, la robótica, los productos electrónicos de primer nivel, la piscicultura, la agricultura y la producción agrícola, el trabajo de sistemas portuarios, la educación, la cooperación militar, así como los suministros de equipos militares rusos para diversos fines.Kovitidi destacó que el problema consiste en si la Casa Blanca toma o no conciencia de la gravedad de la situación actual en las relacionas con el Kremlin, "si obliga a Rusia a tomar medidas técnicas y militares", o si esos pasos van a estar relacionados con Cuba y Venezuela."Es Washington, ante todo, el que debe dar respuesta a esas y otras preguntas geopolíticas muy importantes. Por el momento los estadounidenses tampoco han dado una respuesta escrita a las propuestas concretas de Rusia, o sea, tienen el balón en su campo", recalcó Kovitidi.El pasado 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, mencionó un hipotético despliegue de infraestructura militar de Rusia en Cuba y Venezuela. "No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí", se limitó a decir Riabkov al canal de televisión RTVI.Por su parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió de que Washington respondería de forma contundente a un eventual despliegue de tropas rusas en América Latina.

