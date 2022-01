https://mundo.sputniknews.com/20220117/rusia-niega-que-busque-establecer-zonas-de-influencia-en-el-mundo-1120404869.html

En una entrevista con el periódico Kommersant, el diplomático destacó que la Alianza persigue dos objetivos: establecer zonas de influencia y expandirse, por un lado, y buscar enemigos, por el otro."Para poder justificarlo, nos atribuyen a nosotros los intentos de restablecer las zonas de influencia. En realidad, son ellos los que buscan establecer y ampliar estas zonas", dijo Grushkó. Las garantías de seguridad, planteadas por Moscú, son ante todo un llamamiento a empezar a ser racional y adoptar medidas para no cruzar líneas rojas en el ámbito de seguridad, subrayó.Precisó que las propuestas respetan el principio de reciprocidad aunque no contemplan simetría total en los compromisos porque la actual situación crítica, a su juicio, se debe principalmente a la ampliación de la OTAN.Grushkó mencionó que el bloque transatlántico es consciente de las posibles medidas técnico-militares con las que Rusia podría responder a la no aceptación de estas propuestas."No amenazamos a nadie, sino advertimos. Nuestra postura es absolutamente comprensible y predecible. La expusimos con claridad y ahora estamos esperando una reacción que sea igualmente honesta", remarcó.El 12 enero se celebró en Bruselas una reunión del Consejo Rusia-OTAN para debatir las garantías de seguridad en Europa propuestas por Moscú.El tema ya se examinó los días 9 y 10 de enero en Ginebra en las negociaciones de EEUU y Rusia, y el 13 enero también fue debatido en el seno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.

