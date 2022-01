https://mundo.sputniknews.com/20220117/peruanos-estallan-con-criticas-y-memes-por-no-declarar-alerta-de-tsunami-1120399521.html

Peruanos estallan con críticas y memes por no declarar alerta de tsunami

La erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, en Tonga, provocó alertas de tsunami en la mayoría de los países con costas sobre el Océano Pacífico, incluidas naciones sudamericanas como Chile o Ecuador. La excepción fue Perú, donde la Marina de Guerra entendió que el fenómeno "no genera tsunami en el litoral peruano" pero acabó en el centro de las críticas cuando el aumento del nivel del mar sí afectó a las costas y hasta provocó dos muertes.El informe del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT) de Perú del 15 de enero contrastó con lo que a horas similares advertían organismos similares de países vecinos. En Chile, por ejemplo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) emitió declaró el "estado de alerta" para regiones del norte de Chile y "estado de preocupación" para varias circunscripciones del centro y el sur.El protocolo chileno implicó que en las regiones con "alerta", la población debió evacuar "zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocadura de ríos, paseos costeros, marinas, costaneras (vehiculares), aletas, puertos y muelles".Los peruanos tomaron como ejemplo lo sucedido en Chile para señalar lo que consideran la inacción de su propio sistema de alertas. Uno de los más enfáticos fue el exministro de Defensa peruano Jorge Nieto Montesinos, que a través de Twitter se preguntó "¿Qué pasó para cometer un juicio erróneo que costó vidas?"."El organismo técnico pudo haber dado alerta de tsunami y suspenderla, si correspondía. Más vale exagerar. Pero también va la información de inmediato a los responsables políticos, cuya ausencia se siente. Donde estuvo el error de juicio y sobre todo ¿por qué? ¿Hablarán esta vez?", añadió.En las redes, varios usuarios pusieron como ejemplo lo sucedido en zonas de Chile que ya habían sido evacuadas cuando subió el nivel del mar con lo ocurrido en la localidad peruana de Paracas, en el departamento de Ica. Las imágenes divulgadas en redes sociales muestran como el súbito aumento del nivel del mar tomó por sorpresa a turistas y comerciantes de la franja costera, que sufrieron destrozos o lesiones.El caso más extremo ocurrió al norte, en la playa Naylamp de la ciudad de Lambayeque, al norte del país, donde dos mujeres perdieron la vida como consecuencia de "oleajes anómalos" provocados por la erupción del volcán.Las olas también provocaron un derrame de petróleo en la Refinería La Pampilla, ubicada en el distrito La Ventanilla del Callao. Según informó el medio peruano RPP Noticias, la refinería explicó que se trató de un "derrame limitado" de petróleo al mar como consecuencia "a la violencia del oleaje que ocurrió en plena descarga" y que también se relaciona con la erupción del volcán en Oceanía.El enojo de los peruanos obligó a la Marina de Guerra peruana a emitir un segundo comunicado para explicar por qué no emitió una alerta de tsunami, tal como hicieron otros países. El documento ratifica que la evaluación del fenómeno no presentaba "las condiciones técnicas requeridas para determinación de la alerta de tsunamis de acuerdo a los protocolos establecidos por el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis".De todos modos, la Marina de Guerra reconoce que "se han presentado en algunas zonas costeras comportamientos inusuales que se han intensificado con la presencia de oleajes anómalos".En ese comunicado, emitido un día después de que anunciar que no había alerta, el organismo informó que dispuso "el cierre de algunos puertos, playas y caletas como medida de prevención ante el comportamiento anómalo del mar", al tiempo que recomienda a "toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes y/o daños personales y materiales".Los cuestionamientos llevaron al organismo a cambiar la pisada y el 17 de enero emitió un nueva comunicación en la que, ante una eventual nueva actividad volcánica en Tonga, insta a la "suspensión de actividades turísticas, náutico recreativas y pesca artesanal en todo el litoral", además de interrumpir preventivamente "las actividades deportivas en el mar, así como el uso de playas".Las críticas por emitir alerta en Perú, en memesComo no podía ser de otra manera, el enojo de los peruanos por la falta de alerta se tradujo en memes. Varios de los chistes giraron en torno a la pasividad peruana en comparación con las advertencias de organismos de los vecinos Chile y Ecuador.La supuesta pasividad de la Marina de Guerra peruana estimuló la imaginación de los humoristas de Twitter.En la misma línea, otros se burlaron de la capacidad de reacción de los funcionarios de la Marina de Guerra.Una versión acuática del perrito que se mantiene tranquilo mientras todo se destroza fue de las ocurrencias más ingeniosas.

medioambiente, clima, chile, ecuador, terremoto, tsunami, tonga, perú