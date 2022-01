https://mundo.sputniknews.com/20220117/otro-domingo-de-protestas-en-el-salvador-1120413506.html

Otro domingo de protestas en El Salvador

Otro domingo de protestas en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — Las calles de San Salvador volvieron a ser el termómetro más fiable de la situación nacional, descrita en redes sociales según... 17.01.2022

Miles de salvadoreños se manifestaron el domingo para conmemorar los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado (1980-1992), una efeméride que el actual Gobierno se empeña en "ningunear", al tildar el proceso de "farsa".Veteranos de las Fuerzas Armadas, excombatientes de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y un conglomerado plural de la sociedad civil convergieron en esta protesta, una más contra la administración del presidente Nayib Bukele desde septiembre a la fecha.Primero marcharon contra la polémica imposición de la criptomoneda Bitcoin, luego contra la depuración del aparato judicial, después contra la inseguridad ciudadana, aunque en cada protesta se sumó todo el que tuvo algo que reivindicar o cuestionarle al mandatario, que mantiene una alta popularidad entre la población, según varias encuestas.Así, organizaciones feministas, colectivos ambientalistas, defensores de los derechos sexuales y reproductivos y comunicadores, también acudieron al llamado del autodenominado Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, pese a los retenes policiales instalados en los accesos a la capital.Como de costumbre, el domingo la marcha partió del céntrico Parque Cuscatlán y avanzó por diversas rutas hasta la plaza Gerardo Barrios, frente a la Catedral Metropolitana, tomada desde la noche previa por una vigilia, preámbulo de las manifestaciones.¿Haciendo historia o cambiándola?El magnicidio de monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980 precipitó el inicio de una guerra civil que dejó 75.000 muertos y desaparecidos, cientos de miles de desplazados internos y refugiados en otros países y una legión de lisiados, huérfanos y víctimas de crímenes de lesa humanidad, la mayoría de ellos aún impune.Tras la ofensiva guerrillera de 1989, quedó claro que ni los militares derrotarían a los insurgentes ni estos a un Ejército apuntalado financiera y logísticamente por Estados Unidos. De ahí que los bandos aceptaran negociar una paz finalmente suscrita el 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México.Para la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), los Acuerdos de Paz son un hito en la historia de El Salvador, pues ningún otro esfuerzo tuvo el respaldo de prácticamente todos los sectores sociales, económicos y políticos del país, ni provocaron "tan profunda alegría colectiva"."Los Acuerdos no fueron perfectos, ni siquiera los mejores, pero pusieron fin a la guerra y tuvieron el potencial de sentar las bases para construir un nuevo futuro para todos", destacó la UCA en un editorial, a propósito de las iniciativas gubernamentales por minimizar la efeméride.El doctor Oscar Picardo, director de Investigaciones de la Universidad Francisco Gavidia, dijo que el proceso desmilitarizó al país, y estableció las bases para civilizar a la seguridad ciudadana, respetar los derechos humanos y democratizar las estructuras y métodos del poder.Tales pronunciamientos responden a la reciente aprobación en la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, de un decreto que deroga la conmemoración de los Acuerdos de Paz, e instituye en su lugar el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.Bukele sancionó la ley justo en el aniversario de los Acuerdos, y lo defendió ante las críticas, tanto internas como las de la comunidad internacional."Los que quieran celebrar ese acuerdo espurio, háganlo, este es un país libre; pero ya no será una fiesta nacional. Y a los de la 'Comunidad Internacional' que casi demandan su celebración: no se metan. Nosotros no cuestionamos por qué ustedes no celebran partes de su historia", escribió el presidente salvadoreño en Twitter.Duelo de narrativasComo de costumbre, las manifestaciones provocaron un duelo de discursos entre los defensores y detractores de la administración Bukele, cada cual interpretándolas a conveniencia.Mientras los organizadores de la protesta destacaban su pluralidad y convocatoria, simpatizantes del oficialismo resaltaban la realización de actos vandálicos, la presencia de ancianos y menores de edad, y supuestas agresiones a personas trabajadoras.Lo cierto es que, poco después del mediodía, la protesta terminó sin percances, los manifestantes volvieron a sus casas, y el Gobierno siguió tan firme como antes: un domingo más en El Salvador.Para no variar, muchos cenaron pupusas.

