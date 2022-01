https://mundo.sputniknews.com/20220117/nos-tratan-como-a-cobayas-claman-contra-el-secretismo-del-accidente-nuclear-de-palomares-1120400803.html

"Nos tratan como a cobayas": claman contra el secretismo del accidente nuclear de Palomares

Se cumplen 56 años del accidente nuclear de Palomares sin que se haya realizado la recogida del material radioactivo. Movimientos ambientales exigen respuestas... 17.01.2022, Sputnik Mundo

Hace 56 años un bombardero B-52 estadounidense regresaba de la frontera soviética en plena Guerra Fría cuando colisionó con el avión nodriza que lo abastecía en vuelo. Sobrevolaban el cielo de Palomares (Almería) y cuatro bombas termonucleares cayeron al suelo, liberando plutonio y una bruma de secretismo que, desde 1966, no se ha disipado.Desde entonces, las labores de retirada del material nuclear y los efectos de la radiación en la población y el terreno salen a la luz con cuentagotas. Ahora, la asociación Ecologistas en Acción (EeA) ha decidido dar un paso más en su carrera legal por limpiar la zona, al recurrir la última sentencia de la Audiencia Nacional que declaró que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no tenía competencias para depurar el territorio.En el aniversario del accidente de Palomares, Sputnik ha tratado de contactar con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) sin respuesta. Indagar el pasado y el futuro de Palomares suele convertirse en una labor laberíntica. "Se pasan la pelota desde siempre", explica a Sputnik José Ignacio Domínguez, abogado de EeA en Almería.Tres de los cinco magistrados de la Audiencia Nacional decretaron que el CSN no es com petente para acometer las labores de limpieza del territorio. Desde Presidencia remitieron al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), desde el Miteco al Ciemat y desde el Ciemat –de nuevo– al CSN. "Tras mucho trámite administrativo, nos devuelven al mismo punto de partida sin haber tenido respuesta alguna. Es muy grave, todo es secretismo".Llegar hasta donde haga faltaEl movimiento ambientalista afirma que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, con la finalidad de que Europa imponga la limpieza de los restos radioactivos. Por el momento, se ha presentado un recurso de casación para revocar el fallo de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo.Domínguez trata de evitar pasar más tiempo del necesario en Palomares desde que un día, investigando en la zona 2, su medidor Geiger empezó a marcar picos de actividad cuando llegó una ráfaga de viento."Es un laboratorio a cielo abierto"EeA denuncia la inacción ante lo que la propia Audiencia Nacional ha catalogado como un "laboratorio a cielo abierto". Los movimientos ambientalistas llevan tiempo exigiendo medidas sin respuesta alguna.En Palomares, denuncian, hay intereses secretos que han llevado a implementar una larga investigación de los efectos de la radiación en personas y animales. "Investigan exhaustivamente desde el 66 la consecuencias de la radioactividad del plutonio y ahora del americio, pero son investigaciones sobre seres humanos sin contar con la autorizaciónde los mismos", lo que es contrario al artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco.La situación es más alarmante ahora que el plutonio se va transformando en americio y alcanzará su cuota de mayor riesgo para la población en 2023. Estos cálculos los comparte con Sputnik una de las pocas voces científicas que se alza contra la situación, el doctor Francisco Laynez Bretones."Siento que llevo muchos años predicando en el desierto", nos confiesa. Médico internista y experto en toxicología en el Hospital Torrecárdenas de Almería, también lleva años pidiendo poder investigar y saber más. Ha solicitado abrir investigaciones epidemiológicas en los últimos años, pero las respuestas negativas solo vienen a agrandar la bruma de secretismo.EL accidente tuvo lugar en el 66; en España, la dictadura franquista ejerció un férreo control sobre una información que no podía contaminar el nuevo relato del Spain is different que nos convertía en el polo turístico del sur de Europa. En EEUU, era cuestión de Guerra Fría y de evitar que hubiera una dinámica inasumible, la de subsanar los costes de los damnificados por la carrera nuclear."Intenté y sigo intentando desarrollar una investigación, pero desde las instituciones andaluzas y nacionales solo he obtenido evasivas. Todo lo que sé es en función a observaciones preliminares, no científicas; pero el problema grave empieza ahora que el plutonio se convierte en americio. EL americio sí implica unas radiaciones que pueden superar la piel y derivar en problemas de tipo canceroso", detalla el doctor Laynez.Más de una radiografía diariaLos mediciones de EeA alertan sobre la cantidad de radiación a la que se exponen los vecinos de Palomares. A medida que pasa el tiempo y el plutonio se transforma en americio aumenta el riesgo.El plutonio emite radiaciones alfa que no atraviesan la piel, algo que sí sucede con las radiaciones gamma del americio. "Cualquiera que se acerque a la zona vallada recibirá radiación. Calculamos con las mediciones que los vecinos reciben el equivalente en radiación a más de una radiografía torácica cada día. Hay radiación en el mismo centro del pueblo", explica Domínguez.En la calle Diseminado la Punta han registrado hasta 400 bequereles de americio, "sin embargo, nadie dice nada, los vecinos deberían contar con medidores para su día a día; pero están engañados por una propaganda de muy largo recorrido".Si uno piensa en Palomares solo se le viene a la cabeza al que fuera ministro de Turismo del franquismo, Manuel Fraga Iribarne, bañándose en las costas almerienses. Ese baño fue posterior al accidente, a propósito de la inauguración de un nuevo Parador Nacional en la playa, "en ese momento la radiación ni siquiera habría llegado al mar, era un gesto para el turismo y para empezar a crear ese relato que ha vencido. En propaganda ganaron por goleada y ahora, los vecinos de Palomares siguen creyendo que esto es una historia del pasado. Lo que es peor, no quieren hablar de ello porque creen que les perjudica económicamente", apunta Domínguez. El Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora (que gobierna Palomares) no ha respondido a las solicitudes de Sputnik.Por el momento, las evidencias científicas publicadas no confirman ninguna anomalía estadística. El "laboratorio a cielo abierto" que señalan los ambientalistas de EeA forma parte del denominado 'Proyecto Indalo' establecido por científicos estadounidense y españoles en los años 60.Se trataba de realizar un seguimiento y monitoreode las personas expuestas a la radiación y de otros parámetros ambientales. La investigación comenzó liderándola el Dr. Lanhman, conocido ya entonces como Mr. Plutonium. Poco ha trascendido de esos estudios y nunca en revistas científicas españolas.Según las investigaciones de Laynez, en el entorno de Palomares, más de 1.000 personas han sido controladas desde entonces. La versiónoficial es que las radiaciones ionizantes no se han relacionado con ningún tipo de enfermedad. Pero por encima de estos datos hay otros hechos que ponen en tela de juicio las pesquisas, como por ejemplo, la aparición después de 2006 de dos fosas en las que los americanos enterraron secretamente residuos radiactivos. 56 años después, la única certeza en torno a la radiación de Palomares es el secretismo más propio de tiempos de dictadura y Guerra Fría.

