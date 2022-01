https://mundo.sputniknews.com/20220117/moscu-plan-de-emplazar-mas-tropas-de-otan-en-estonia-prueba-lo-fundamentado-de-inquietudes-rusas-1120381444.html

Moscú: plan de emplazar más tropas de OTAN en Estonia "prueba lo fundamentado" de inquietudes rusas

Moscú: plan de emplazar más tropas de OTAN en Estonia "prueba lo fundamentado" de inquietudes rusas

MOSCÚ (Sputnik) — El probable emplazamiento de nuevos contingentes de la OTAN en Estonia prueba el carácter fundamentado de las preocupaciones que expresa... 17.01.2022, Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa de Estonia declaró que la República está preparada para acuartelar en su territorio un contingente de hasta 5.000 efectivos de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN.Probable escalada en UcraniaPeskov afirmó que Rusia, igual que Estados Unidos, estudia diversas variantes de desarrollo de la situación por probable escalada en Ucrania, pero sostiene que deben ser menos que los 18 guiones de la secretaria de Estado adjunta norteamericana Victoria Nuland.Nuland en una entrevista con el periódico The Financial Times dijo que Estados Unidos elaboró 18 guiones de actuación por si se produce una escalada en torno a Ucrania."Sabemos que la señora Nulad tiene 18 guiones. Por nuestra parte también estamos estudiando varios, pero sostenemos que deben ser muchos menos. Nuestro planteamiento [sobre las garantías de seguridad] es muy concreto, y no se debe presentar como muy complicado aquello que no lo es", dijo Peskov a los periodistas.Moscú espera que la parte estadounidense logre formular "algo en forma escrita" esta semana, agregó.A finales de 2021 Rusia publicó los borradores de acuerdos con Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte sobre nuevas garantías de seguridad en Europa.Según Moscú, los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania y otras naciones de la antigua URSS, así como la creación de bases militares en éstas. Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de Occidente y de Ucrania de desarrollar "una actividad agresiva", declaró que no amenaza a nadie ni planea agredir contra nadie, agregando que las afirmaciones sobre la "agresión rusa" se usan como pretexto para instalar más material de guerra de la OTAN cerca de las fronteras rusas.La Cancillería de Rusia calificó como ridículas y al mismo tiempo peligrosas las declaraciones de Occidente sobre la "agresión rusa" y su disposición de ayudar a Kiev para contrarrestarla.

