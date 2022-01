https://mundo.sputniknews.com/20220117/montevideo-bajo-agua-las-desoladoras-imagenes-de-las-inundaciones-en-uruguay-1120415448.html

Montevideo bajo agua: las desoladoras imágenes de las inundaciones en Uruguay

Montevideo bajo agua: las desoladoras imágenes de las inundaciones en Uruguay

La capital de Uruguay registró en tan solo una hora su promedio mensual de lluvias. El resultado: varias zonas de la ciudad completamente inundadas y con... 17.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-17T20:47+0000

2022-01-17T20:47+0000

2022-01-17T20:47+0000

américa latina

sociedad

uruguay

medioambiente

montevideo

río de la plata

carolina cosse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109185/37/1091853706_35:0:1884:1040_1920x0_80_0_0_d965c763b6f299faadc36b25ab2d8e86.jpg

Del calor extremo y las sequías a inundaciones en cuestión de horas. Eso es lo que vivieron los habitantes de Montevideo, la capital de Uruguay, luego de que una intensa tormenta registrada en la noche del 16 de enero provocara que varias zonas de la urbe quedaran cubiertas de agua. La inundación provocó destrozos en viviendas y arrastró a su paso a vehículos y contenedores de residuos.Si bien la llegada de intensas lluvias había sido prevista por el Instituto Uruguayo de Meteorología tras la histórica ola de calor que afectó a la región, los montevideanos no esperaban que el caudal de agua que cayó en pocas horas. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias de Montevideo, solo en una hora cayeron más de 100 milímetros de agua, el mismo volumen de precipitaciones que la ciudad espera para un mes entero.La intensidad del fenómeno provocó que el sistema de drenaje colapsara en varios puntos de la capital uruguaya, provocando las inundaciones. "La capacidad de arroyos, cañadas, de los grandes entubamientos y del micro y macrodrenaje fue superada", admitió la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.Redes sociales como Twitter y Tik Tok atestiguaron que barrios como Malvín, en el este de la ciudad, o la Aguada, en el sur, quedaron inundados. En algunas zonas el nivel del agua superó el metro de altura e ingresó a las viviendas, provocando destrozos en muebles y electrodomésticos.Por supuesto, el desastre fue motivo para que opositores a Cosse —integrante de la coalición de izquierda Frente Amplio— buscaran poner en cuestión su gestión en la capital. En conferencia, la jerarca aseguró que la inundación no se originó por un problema en las obras de saneamiento de la ciudad."A veces la naturaleza nos castiga", advirtió el coordinador de Emergencias de Montevideo, Jorge Cuello, consultado por el noticiero local Subrayado. Para el funcionario, la inundación no fue producto de problemas de desagüe sino de que "en todas partes del mundo pasa que la naturaleza, cuando castiga, castiga, y dice 'algo estamos haciendo mal'".Según Cosse, el fenómeno se vio incrementado porque "al mismo tiempo el nivel del Río de la Plata no permitió una salida franca del caudal llovido sobre todas las cuencas del territorio".

https://mundo.sputniknews.com/20220114/uruguay-autoriza-el-ingreso-al-pais-de-connacionales-y-residentes-con-covid-19-1120331825.html

uruguay

montevideo

río de la plata

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, uruguay, medioambiente, montevideo, río de la plata, carolina cosse