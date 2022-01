https://mundo.sputniknews.com/20220117/lo-que-se-sabe-sobre-los-mexicanos-atrapados-en-tonga-tras-el-tsunami-1120408182.html

Lo que se sabe sobre los mexicanos atrapados en Tonga tras el tsunami

Lo que se sabe sobre los mexicanos atrapados en Tonga tras el tsunami

Los familiares de Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán pidieron al Gobierno de López Obrador que ayude a sus seres queridos, quienes se encuentran... 17.01.2022, Sputnik Mundo

Los mexicanos se encuentran varados en este país del Océano Pacífico, donde el sábado pasado hizo erupción un volcán, provocando un tsunami cuyos efectos se sintieron hasta países de América Latina como Chile, México o Perú. Según han dicho las autoridades de Tonga, la isla se encuentra incomunicada: no hay señal de telefonía móvil ni internet, aunque sí se ha recuperado el servicio de energía eléctrica, indican reportes de medios de Nueva Zelanda y Australia. Leslie y David viven en esta nación desde hace dos años, aproximadamente, según se puede apreciar en Mexicanos en Tonga, una cuenta de Facebook en la que ambos narran algunas de sus aventuras y su trabajo. Los dos son biólogos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fueron contratados allá para estudiar y cuidar un arrecife de coral, que es uno de los más grandes del mundo. Olas de más de 1,5 metros golpearon la zona costera de Tonga, dejando daños materiales y personas desaparecidas, de acuerdo con los reportes de la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. La erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai fue tan potente que pudo apreciarse desde el espacio. "No tenemos información clara por parte de ninguna autoridad, comprendemos que dentro del territorio de Tonga no hay señal quizá ni energía eléctrica pero consideramos que es de vital importancia que las autoridades pertinentes se aseguren de salvaguardar el estado físico de los mexicanos que están en Tonga en este momento", escribió en sus redes sociales Sam SG, quien se identificó como la hermana de David Olaf. En entrevista con el diario mexicano El Universal, la hermana de Leslie, Amelia Nava, pidió ayuda al personal de la Embajada de México en Nueva Zelanda, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Marcelo Ebrard. Según ella, los diplomáticos mexicanos en ese país ya les informaron que ambos se encuentran en buen estado de salud y resguardados en un lugar seguro, pero desde aquella comunicación no han tenido otra más.

